Mendoza impulsa vínculos con España para atraer inversiones y potenciar el turismo

Las provincias de Mendoza y La Rioja, España, dieron un nuevo paso hacia la firma de un acuerdo de cooperación internacional orientado a promover el desarrollo sostenible, el intercambio cultural y la integración iberoamericana. El convenio busca consolidar una alianza estratégica en ámbitos como la educación, la vitivinicultura, el turismo y la agroindustria.

El encuentro se llevó a cabo bajo la organización de la Subsecretaría de Relaciones Institucionales de Mendoza, encabezada por José María Videla Sáenz, y contó con la participación de autoridades del Gobierno mendocino y representantes de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Durante la reunión, se definieron los ejes estratégicos del convenio que ambas regiones proyectan firmar en los próximos meses.

Fortalecer lazos históricos y económicos

Participaron del encuentro el ministro de Producción de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu; el cónsul de España en Mendoza, Ramón Blecua Casas; y por parte de La Rioja, Rodrigo Teijeiro Fussi, titular de la Subdirección General de Cooperación Internacional y Centros en el Exterior, junto a Rubén Sáez García, jefe de Servicio de Cooperación, Retorno y Centros Riojanos.

El secretario de Relaciones Institucionales de Mendoza, José María Videla Sáenz, junto a autoridades de la Comunidad Autónoma de La Rioja (España).

El subsecretario Videla Sáenz destacó la importancia del vínculo entre ambas regiones: “Estamos trabajando hace varios meses en un acuerdo de colaboración que profundice en temas que nos unen. Mendoza fue fundada por un riojano, Pedro del Castillo, y compartimos una historia y una cultura común. Desde la producción, el turismo y la vitivinicultura, hay muchas oportunidades de cooperación”.

Un acuerdo con foco en sostenibilidad e innovación

El convenio en elaboración apunta a fortalecer los lazos institucionales, educativos, culturales y económicos, con el fin de impulsar la innovación, la internacionalización de empresas y la promoción del patrimonio enogastronómico. También se prevé fomentar acciones conjuntas en formación profesional, educación superior y turismo sostenible.

Por su parte, el ministro Rodolfo Vargas Arizu resaltó el valor de las relaciones internacionales impulsadas por la Provincia: “Tenemos un pasado en común con La Rioja y con el norte de España, y eso nos une desde la historia y la cultura. Es fundamental seguir construyendo vínculos que generen beneficios concretos para Mendoza”.

A su vez, Rodrigo Teijeiro Fussi expresó que “nuestras regiones son muy similares y compartimos industrias clave como la vitivinícola, por lo que queremos potenciarnos mutuamente hacia el mundo”.

Con este encuentro, Mendoza y La Rioja avanzan en la consolidación de una alianza histórica y estratégica, que busca proyectar el desarrollo de ambas regiones sobre una base de cooperación, sostenibilidad y crecimiento compartido.