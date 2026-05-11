Mendoza impulsa una capacitación para acompañar a niños y adolescentes en los entornos digitales

El Ministerio de Educación incorporó una nueva propuesta de formación destinada a fortalecer el acompañamiento de los estudiantes mendocinos frente a los desafíos del mundo digital. Se trata del curso “Infancias y Adolescencias en Entornos Digitales”, orientado al personal de la administración pública provincial y de los municipios.

La capacitación estará a cargo de la Subsecretaría de Infancias, Adolescencias y Juventudes, se dictará a través del IPAP y tendrá modalidad virtual asincrónica, permitiendo que los participantes puedan realizarla de manera flexible.

Desde la cartera que conduce Tadeo García Zalazar remarcaron la importancia de comprender las dinámicas que atraviesan hoy los entornos digitales, espacios que forman parte de la vida cotidiana de niños, niñas y adolescentes, donde aprenden, socializan, construyen identidad y participan activamente de la sociedad.

Además, la propuesta busca brindar herramientas para intervenir de manera oportuna frente a situaciones de riesgo y promover prácticas vinculadas a una ciudadanía digital segura, crítica y responsable.

Las personas interesadas deben inscribirse a través de IPAP

Temas que se abordarán en el curso