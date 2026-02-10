Mendoza impulsa inversiones y comercio exterior en una reunión con diplomáticos extranjeros

El Gobierno de Mendoza mantuvo una reunión con cónsules acreditados en Argentina para fortalecer la articulación internacional y promover el intercambio institucional. El encuentro se enmarcó en una agenda orientada a consolidar a la provincia como un actor estratégico en la región y potenciar la cooperación en áreas clave.

El encuentro permitió generar un espacio de diálogo directo entre representantes consulares y autoridades provinciales, con el objetivo de potenciar la cooperación en inversiones, turismo, comercio exterior, cultura y movilidad internacional.

La reunión fue encabezada por el subsecretario de Relaciones Institucionales, José María Videla Sáenz, y contó con la participación de:

el cónsul de República Checa, Fabián Raúl Meilan;

el cónsul de Brasil, João Marcelo de Aguiar Teixeir;

el cónsul de Chile, David Quiroga Hinojosa;

el cónsul de Austria, Federico Kahr;

la cónsul honoraria de México, María Landa de González;

la cónsul de Bolivia, Mónica Roxana Alvarez;

el cónsul de Italia, Giuseppe D’Agosto;

el cónsul de Eslovenia, José Šmon;

el cónsul de Alemania, Andreas Vollmer;

el cónsul de Perú, Alberto Hart Merino;

la cónsul de Francia, Charlotte Panouille;

y la cónsul de Ecuador, Bernardita Kramarenko de Battiston.

Videla Sáenz destacó el rol de Mendoza como una provincia abierta al mundo, con capacidad de articulación institucional y una fuerte vocación de integración internacional. En ese sentido, señaló que estos encuentros refuerzan el posicionamiento de la provincia como puente entre gobiernos locales y representaciones diplomáticas, facilitando el trabajo conjunto y la generación de oportunidades concretas para la ciudadanía.

El funcionario remarcó además la importancia de sostener una agenda institucional activa, basada en el diálogo permanente y la cooperación, para acompañar los procesos de internacionalización de la provincia y brindar respuestas coordinadas ante los desafíos globales actuales.

Durante la jornada se abordaron temas vinculados a la agenda bilateral, el acompañamiento a comunidades extranjeras residentes en Mendoza y las posibilidades de cooperación futura, consolidando un espacio de intercambio que fortalece las relaciones entre la provincia y los distintos países representados.

Desde el Gobierno de Mendoza se valoró especialmente la participación de los cónsules y se reafirmó el compromiso de continuar promoviendo instancias de trabajo conjunto que posicionen a la provincia como un territorio confiable, dinámico y con proyección internacional.