Mendoza impulsa inversiones y comercio exterior en una reunión con diplomáticos extranjeros

El Gobierno de Mendoza mantuvo una reunión con cónsules acreditados en Argentina para fortalecer la articulación internacional y promover el intercambio institucional. El encuentro se enmarcó en una agenda orientada a consolidar a la provincia como un actor estratégico en la región y potenciar la cooperación en áreas clave.
El encuentro permitió generar un espacio de diálogo directo entre representantes consulares y autoridades provinciales, con el objetivo de potenciar la cooperación en inversiones, turismo, comercio exterior, cultura y movilidad internacional.
La reunión fue encabezada por el subsecretario de Relaciones Institucionales, José María Videla Sáenz, y contó con la participación de:
- el cónsul de República Checa, Fabián Raúl Meilan;
- el cónsul de Brasil, João Marcelo de Aguiar Teixeir;
- el cónsul de Chile, David Quiroga Hinojosa;
- el cónsul de Austria, Federico Kahr;
- la cónsul honoraria de México, María Landa de González;
- la cónsul de Bolivia, Mónica Roxana Alvarez;
- el cónsul de Italia, Giuseppe D’Agosto;
- el cónsul de Eslovenia, José Šmon;
- el cónsul de Alemania, Andreas Vollmer;
- el cónsul de Perú, Alberto Hart Merino;
- la cónsul de Francia, Charlotte Panouille;
- y la cónsul de Ecuador, Bernardita Kramarenko de Battiston.
Videla Sáenz destacó el rol de Mendoza como una provincia abierta al mundo, con capacidad de articulación institucional y una fuerte vocación de integración internacional. En ese sentido, señaló que estos encuentros refuerzan el posicionamiento de la provincia como puente entre gobiernos locales y representaciones diplomáticas, facilitando el trabajo conjunto y la generación de oportunidades concretas para la ciudadanía.
El funcionario remarcó además la importancia de sostener una agenda institucional activa, basada en el diálogo permanente y la cooperación, para acompañar los procesos de internacionalización de la provincia y brindar respuestas coordinadas ante los desafíos globales actuales.
Durante la jornada se abordaron temas vinculados a la agenda bilateral, el acompañamiento a comunidades extranjeras residentes en Mendoza y las posibilidades de cooperación futura, consolidando un espacio de intercambio que fortalece las relaciones entre la provincia y los distintos países representados.
Desde el Gobierno de Mendoza se valoró especialmente la participación de los cónsules y se reafirmó el compromiso de continuar promoviendo instancias de trabajo conjunto que posicionen a la provincia como un territorio confiable, dinámico y con proyección internacional.