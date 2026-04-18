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CULTURA

Mendoza impulsa el talento local con una nueva edición de “Colección Identidad”

El programa vuelve a reunir a creativos mendocinos en un espacio de formación, experimentación y producción colaborativa.

La provincia de Mendoza relanza Colección Identidad, una iniciativa orientada a fortalecer las industrias creativas y promover el desarrollo de proyectos con sello local. En esta segunda edición, el programa vuelve a apostar por el trabajo colectivo y la formación especializada como motores de crecimiento para el sector.

La propuesta, impulsada por la Subsecretaría de Cultura a través de la Dirección de Industrias Creativas, se desarrollará en la Biblioteca Pública General San Martín y está pensada como un laboratorio donde diseñadores, artistas y emprendedores puedan crear en conjunto, acompañados por mentores.

El objetivo principal es la elaboración de una colección inspirada en la identidad cultural mendocina, combinando distintos lenguajes y disciplinas dentro de un proceso guiado que prioriza la experimentación y el intercambio de ideas.

Además de la instancia formativa, el programa contempla la exhibición de los trabajos en el Encuentro Provincial de Industrias Creativas, lo que permitirá dar visibilidad a las producciones y generar nuevas oportunidades de circulación y comercialización.

Otro de los ejes clave es la creación de un catálogo que reúna los proyectos desarrollados, pensado como una herramienta para proyectar el talento local hacia nuevos mercados y audiencias.

Inscripciones y participación

Mendoza se reafirma así como un polo de innovación en ascenso. Los interesados pueden inscribirse de manera gratuita. Los cupos son limitados.

Las jornadas serán:

Grupo mañana: lunes 27/4, 4/5, 11/5 y 18/5 de 9 a 12 hs.

Grupo tarde: miércoles 29/4, 6/5, 13/5 y 20/5 de 14 a 17 hs. 

Enlace de inscripción

ETIQUETAS:

Industrias CreatívasSubsecretaría de CulturaDirección de Industrias CreativasColección Identidad

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