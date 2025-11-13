Mendoza importa casi 200 mil medicamentos y garantiza tratamientos por 18 meses: los detalles

La provincia de Mendoza recibió un nuevo lote de medicación importada, compuesto por 199.700 unidades de micofenolato de mofetilo, un fármaco fundamental para los pacientes trasplantados. La presentación se realizó en el Hospital Central y fue encabezada por el gobernador Alfredo Cornejo, la vicegobernadora Hebe Casado y el ministro de Salud y Deportes, Rodolfo Montero. Según informó el Ejecutivo, esta compra garantiza la provisión del medicamento por más de un año y medio.

Presentamos en el Hospital Central un nuevo envío de medicamentos importados desde India, que permitirá asegurar la continuidad de tratamientos para pacientes trasplantados por más de un año y medio, con un ahorro de casi 200 millones de pesos.



A través del Fondo Estratégico de… pic.twitter.com/hVhH3LdZjE — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) November 13, 2025

Durante el acto, las autoridades remarcaron que la adquisición forma parte del plan provincial de importación de medicamentos de uso crónico a través del Fondo Estratégico de la OPS, mecanismo que permite acceder a productos de calidad certificada a precios muy inferiores a los del mercado local. En etapas anteriores, la provincia ya había incorporado fármacos esenciales como metformina, losartán, levotiroxina e ibuprofeno, todos provenientes de India.

El lote presentado incluye comprimidos de micofenolato de mofetilo de 500 mg, un inmunosupresor utilizado para prevenir el rechazo en trasplantes de órganos sólidos como riñón, hígado y corazón. La directora del Hospital Central, Mariana Pezzutti; el jefe del Departamento de Trasplante, Daniel Matus, y la titular de Farmacia del ministerio, Antonella Dellamagiore, participaron de la actividad.

El análisis comparativo de precios mostró una diferencia significativa entre la compra internacional y el mercado interno. La adquisición provincial tuvo un costo de $43.522.654,56, mientras que adquirir el mismo fármaco en Argentina habría demandado $239.226.621. Esto implica un ahorro de $195.703.966,44, equivalente a una reducción del 82%.

El ministro Montero explicó que el medicamento se adquirió a un valor de $200 por comprimido, mientras que en el mercado local el precio asciende a $1.200, seis veces más. También detalló que, con las distintas compras realizadas mediante la OPS, la provincia acumula más de $6.500 millones en ahorros, equivalentes al 10% del gasto anual en medicamentos.

Montero también subrayó la rigurosidad del control de calidad que cumplen los fármacos importados, ya que deben cumplir estándares de la Organización Panamericana de la Salud, la ANMAT, la Unión Europea y los Estados Unidos. Esto asegura que los productos que llegan a Mendoza tengan certificaciones internacionales.

Por su parte, el jefe del Servicio de Trasplante del Hospital Central, Daniel Matus, afirmó que entre el 80% y el 90% de los pacientes del área utilizan este medicamento, y que su provisión continua “es imprescindible para la continuidad de vida de quienes han recibido un trasplante”.

Además, Montero anticipó que en las próximas semanas llegará un envío de tacrolimus, otro inmunosupresor clave, con un ahorro estimado de $1.000 millones, lo que permitirá reforzar la cobertura de todos los pacientes trasplantados de la provincia.

Con esta nueva importación, el Gobierno de Mendoza sostiene una política que combina eficiencia en el gasto público, continuidad de tratamientos esenciales y fortalecimiento del sistema sanitario provincial.