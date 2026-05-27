Mendoza implementará un ingreso por mérito para especialidades médicas y pagará hasta $1,9 millones

El Gobierno de Mendoza confirmó que el acceso a las especialidades médicas y de otras áreas de la salud se realizará, por primera vez, mediante un sistema de orden de mérito único. La medida se aplicará en el concurso 2026 y combinará el resultado del examen de ingreso con el promedio obtenido durante la carrera universitaria. La provincia superó los 1.000 inscriptos, una cifra que representa un crecimiento del 230% respecto de 2023.

El anuncio fue realizado por el gobernador Alfredo Cornejo, quien destacó que el incremento refleja “la recuperación del valor de estas instancias de formación”. El nuevo esquema apunta a otorgar mayor objetividad y transparencia en la asignación de vacantes, en un contexto donde la demanda por especializaciones volvió a crecer con fuerza en todo el sistema sanitario mendocino.

El concurso incluirá tanto especialidades médicas como no médicas, abarcando a diez profesiones vinculadas a la salud. Según el cronograma oficial, la evaluación general se realizará el 1 de julio y el ingreso de los profesionales está previsto para el 1 de septiembre. Las prácticas se desarrollarán en hospitales públicos, instituciones privadas y centros de Atención Primaria distribuidos en distintos puntos de la provincia.

En cuanto a los ingresos, el sueldo base fue fijado en $1.476.000, mientras que las llamadas “especialidades promovidas” —aquellas con menor cantidad de profesionales disponibles— alcanzarán remuneraciones de hasta $1.985.990. Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que la iniciativa también busca fortalecer la cobertura sanitaria en los municipios y descentralizar la atención médica en Mendoza.