El Senado dio sanción definitiva a un proyecto de ley que habilita la obtención de la licencia de conducir a partir de los 17 años, bajo un régimen de carácter provisorio y probatorio.

La propuesta, impulsada por la diputada María Eugenia De Marchi, a la que se acumuló una iniciativa del diputado justicialista Gustavo Perret, fue aprobada con 35 votos afirmativos y dos negativos y fue remitda al Poder Ejecutivo para su promulgación.

La iniciativa establece nuevas condiciones para que los menores de edad puedan acceder a una licencia de conducir, incorpora modificaciones a la Ley de Tránsito 9.024 y contempla cambios en el régimen de infracciones y multas, además de nuevas disposiciones vinculadas con la circulación y la seguridad vial.

En relación con la habilitación para conducir desde los 17 años, la norma incorpora una licencia provisoria y probatoria para las categorías A1.1, A1.2 y B1. Estas comprenden ciclomotores de hasta 50 cc, motocicletas de hasta 150 cc y automóviles, utilitarios y camionetas particulares cuyo peso total con carga no supere los 3.500 kilogramos.

Para obtenerla, los menores deberán contar con autorización expresa y por escrito de sus padres, tutores o representantes legales, aprobar un curso obligatorio de educación vial y superar los exámenes psicofísicos y prácticos de conducción, con los requisitos establecidos para la licencia definitiva.

Además, tendrán restricciones horarias: no podrán conducir entre las 23 y las 6, salvo que circulen acompañados por un adulto responsable que cuente con licencia vigente. La normativa también establece tolerancia cero de alcohol y estupefacientes, sin excepción.

Uno de los aspectos centrales del nuevo régimen es que la comisión de una infracción, en los términos que establezca la reglamentación, provocará la revocación inmediata de la licencia. Esta situación deberá ser comunicada al responsable legal del menor. En cambio, quienes lleguen a los 18 años sin infracciones registradas accederán automáticamente a la licencia definitiva.

Nuevas edades para las licencias profesionales

La reforma también establece precisiones sobre las edades mínimas para acceder a distintas categorías de licencias. En ese sentido, habilita a personas mayores de 18 años a obtener las categorías C y G, correspondientes a camiones sin acoplado y tractores y maquinarias agrícolas, respectivamente.

Por otra parte, las categorías D y E, que comprenden transporte de pasajeros, vehículos de emergencia y seguridad, cargas pesadas, vehículos articulados y maquinaria no agrícola, quedarán reservadas para personas mayores de 21 años, con los requisitos específicos que establezca la reglamentación.

Evasión de peajes y cambios en las multas

Entre las modificaciones incorporadas a la Ley 9.024, el proyecto establece como falta grave la evasión del pago de peajes, incluyendo el sorteo o la embestida de barreras bajas en estaciones autorizadas, tanto en vías manuales como automáticas y sistemas de identificación vehicular.

La normativa también contempla la posibilidad de aplicar un mecanismo de reducción de puntos en la Licencia Nacional de Conducir, de acuerdo con los principios y procedimientos previstos en la legislación nacional y provincial.

Asimismo, se modifica el régimen de multas leves, que pasarán a contemplar sanciones de entre 150 y 200 unidades fiscales, mientras que el resto de las disposiciones del régimen sancionatorio se mantienen vigentes.

Otro de los cambios establece que los recursos provenientes de multas y sanciones pecuniarias deberán destinarse a acciones de prevención, equipamiento e infraestructura vial, e ingresarán íntegramente al erario de la jurisdicción provincial o municipal donde se haya constatado la infracción.

Otras disposiciones sobre circulación y seguridad vial

La propuesta también introduce modificaciones vinculadas con la ocupación de la vía pública, con el objetivo de garantizar la libertad, seguridad y fluidez de la circulación. En ese marco, establece excepciones para estaciones de cobro de peajes, controles de cargas, peso y dimensiones de vehículos, obras de infraestructura vial y trabajos necesarios para el funcionamiento de servicios esenciales.

Además, incorpora previsiones para garantizar el tránsito durante reparaciones o reconstrucciones de caminos y establece la obligación de señalizar los sectores donde la circulación se encuentre suspendida, represente un peligro o presente situaciones de riesgo. Ante la existencia de obstáculos anormales, la autoridad competente deberá intervenir de inmediato y coordinar las acciones necesarias para resolver la situación.

La reforma incluye, finalmente, adecuaciones institucionales a la Ley de Ministerios para actualizar las competencias de los organismos responsables de la aplicación y el cumplimiento de las normas de tránsito, entre ellos la Dirección de Seguridad Vial, la Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial, Vialidad Provincial y los municipios.