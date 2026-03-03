Mendoza fue la primera jurisdicción del país en dar inicio a la campaña de vacunación antigripal 2026

Mendoza se convirtió en la primera jurisdicción del país en dar inicio a la campaña de vacunación antigripal 2026. La decisión oficial fue adelantar el calendario nacional para fortalecer la respuesta sanitaria antes de la temporada invernal, en un contexto marcado por la circulación internacional de la variante H3N2 subclado K.

El lanzamiento se realizó en el Vacunatorio Central con la presencia del ministro de Salud y Deportes, Rodolfo Montero, y la subsecretaria Carina Copparoni. Desde el Ejecutivo provincial explicaron que el objetivo es generar inmunidad temprana en la población local frente a una cepa que mostró alta transmisibilidad en el hemisferio norte.

La directora de Epidemiología, Andrea Falaschi, destacó el carácter anticipado de la medida. “Mendoza es la primera provincia que comenzó con la campaña antigripal y lo estamos adelantando a los primeros días de marzo”, señaló, y remarcó que la vacuna mantiene eficacia para prevenir cuadros graves y hospitalizaciones.

El operativo está enfocado inicialmente en los grupos considerados prioritarios:

Personal de salud.

Personas mayores de 65 años.

Embarazadas y puérperas.

Niños de entre 6 y 24 meses.

Personas con comorbilidades.

Las autoridades sanitarias subrayaron la importancia de completar los esquemas en la primera infancia. “Es muy importante que los niños entre 6 y 24 meses estén correctamente vacunados”, enfatizó Falaschi, al recordar que el virus se transmite por vía respiratoria y contacto con superficies contaminadas.

Para garantizar el despliegue territorial, la provincia distribuyó una primera partida de 30 mil dosis en distintos centros de salud. El abastecimiento continuará de acuerdo con los envíos del Ministerio de Salud de la Nación.

En paralelo, el personal sanitario aprovecha cada consulta para revisar y completar esquemas pendientes contra COVID-19 y neumococo, en el marco de una estrategia integral de vigilancia de enfermedades respiratorias. El objetivo oficial es reducir complicaciones y proteger a la población más vulnerable antes del invierno.