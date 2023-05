El ranking de los mejores y peores lugares para invertir en la actividad minera no consideró a Mendoza. Fue eliminada junto a otras provincias argentinas como Chubut, donde también está prohibida la actividad.

Se publicó el Fraser Institute Annual Survey of Mining Companies 2022, considerando el ranking mundial de la minería en lo que a potencial de las distintas jurisdicciones del mundo se refiere.

El año pasado Mendoza estuvo en el lugar 77 de 84 zonas analizadas, pero este año directamente fue eliminada del ranking. Lo que es peor que estar en los últimos lugares.

Para la versión 2022 del informe sólo se consideraron 62 jurisdicciones y Mendoza no fue incluida porque no alcanzó los parámetros mínimos del cuestionario que se presentó. Es decir, no recibió respuestas suficientes. El umbral mínimo para la inclusión este año fue de cinco respuestas y se incluyeron jurisdicciones con entre 5 y 9 respuestas.

Se trata de un resultado aún peor a los de los años anteriores

Mendoza no alcanzó las cinco respuestas del cuestionario entre todos los participantes, lo que significaría un desinterés o desconocimiento sobre nuestra provincia. La encuesta se realizar entre ejecutivos de las mineras más importantes del mundo y siempre se destacó el potencial de Mendoza, pero era relegada a los últimos lugares por los efectos de la Ley 7.722.

En el listado de eliminados aparece junto a otras provincias argentinas como Chubut, La Rioja y Neuquén, las que tampoco alcanzaron un umbral mínimo de respuestas para poder ser consideradas en el informe.

A priori, se trata de un resultado aún peor a los de los años anteriores, eso porque aunque en los últimos 15 años estuvo entre los peores 10 lugares para invertir en minería en el mundo, ahora directamente no es considerada por las empresas encuestadas.

Lo que resulta curioso es que este resultado se da en un marco en el que se trabajar para reactivar Potasio Río Colorado, se inició la exploración de Hierro Indio y se aprobó el mismo proceso para Cerro Amarillo.

No resulta extraño que Chubut también haya sido eliminada del listado, considerando que es otra de las provincias argentinas en las que se oponen al desarrollo de la actividad y donde también hubo violentas protestas cuando se intentó avanzar con la industria.