Mendoza frenó una compra para Casa de Gobierno: los motivos detrás de la marcha atrás oficial

A través del Decreto Nº 673, publicado este jueves en el Boletín Oficial, el Gobierno resolvió declarar fracasado un proceso de contratación directa que tenía como objetivo la renovación de equipamiento para la cocina del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial.

El llamado buscaba adquirir una cafetera express profesional y un sistema de purificación de agua mediante ósmosis inversa, pero la gestión administrativa se vio interrumpida por factores económicos.

El motivo central de la anulación radica en que las propuestas económicas recibidas no solo sobrepasaron el presupuesto oficial estimado, sino que también perforaron el techo legal permitido para este tipo de trámites simplificados.

Según detalla la norma, el Ejecutivo recibió dos ofertas admisibles desde lo técnico (pertenecientes a las firmas Fortaleza SRL y PRS SAS), pero la cotización más baja fue de $7.211.475. Este valor superó por amplio margen los $6.587.875 previstos inicialmente y excedió el límite máximo de $7.048.000 fijado para las contrataciones directas en el ejercicio 2026.

Asimismo, el decreto explica que la brecha de precios entre ambos oferentes fue superior al 5%, una diferencia que bloqueó legalmente la posibilidad de solicitar una “mejora de oferta” a las empresas. Ante este panorama, el Estado mendocino determinó que los costos resultaban “excesivos o no convenientes para la Administración”, optando por la vía del rechazo total para salvaguardar el patrimonio público y respetar los parámetros de la Ley Nº 8706 de Administración Financiera.

Finalmente, la resolución dispuso liberar la partida presupuestaria de más de 6,5 millones de pesos que se encontraba preventivamente reservada para este fin.

Con esta medida, la compra queda formalmente sin efecto y se notificó a las partes involucradas, dejando la puerta abierta a un futuro llamado bajo condiciones que se ajusten a la realidad del mercado y los marcos regulatorios actuales.