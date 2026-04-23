Search
Instagram Facebook Twitter
portada-ministro
TRABAJO CONJUNTO

Mendoza firmó un acuerdo con San Juan y San Luis que apunta al control laboral en la región: los detalles

El documento firmado entre las provincias apunta a fortalecer el control laboral en la región de Cuyo.

Mendoza firmó un convenio de cooperación con San Luis y San Juan con el objetivo de fortalecer la fiscalización laboral. La medida apunta a que haya un intercambio de información “estratégica” entre las provincias.

En ese sentido, el acuerdo busca avanzar en criterios comunes de inspección, compartir información técnica y estadística, coordinar operativos y agilizar trámites administrativos, especialmente en actividades donde trabajadores y empresas operan en más de una provincia.

Según detallaron fuentes oficiales, el acuerdo se enmarca en una agenda conjunta que tienen las provincias de Cuyo, la cual tiene el objetivo de coordinar políticas para mejorar la capacidad de control en determinados sectores que los gobiernos consideran estratégicos.

En ese sentido, los funcionarios presentes en la firma del convenio aseguraron que el trabajo conjunto entre las distintas jurisdicciones es escencial, por lo que -con el documento rubricado- se podrá avanzar no solo en inspecciones, sino también en capacitaciones e intercambio de experiencias.

Este es un punto de partida para continuar compartiendo experiencias de simplificación del Estado para los usuarios, no solo dentro de cada provincia sino también a nivel regional”, aseguró Natalio Mema, ministro de Gobierno de Mendoza.

El acuerdo fue suscripto por el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial de Mendoza, Natalio Mema, junto a la ministra de Gobierno de San Juan, Laura Palma, y el ministro de Gobierno de San Luis, Gonzalo Amondarain.

ETIQUETAS:

San LuisacuerdoSan JuanNatalio MemaCuyocontroles laboralesMendoza

+ Noticias

TRABAJO CONJUNTO

Mendoza firmó un acuerdo con San Juan y San Luis que apunta al control laboral en la región: los detalles

Por: Redacción NDI

NÚMEROS ROJOS

La actividad económica cayó 2,6% en febrero y tuvo su peor desempeño desde diciembre de 2023

Por: Redacción NDI

En medio de la tensión

El Gobierno vuelve a reunir a su mesa política para ajustar la agenda parlamentaria

Por: Agustin Zamora

informe

Cárceles mendocinas: cuántos vuelven a reincidir y qué dice la estadística

Por: Redacción NDI

malestar

La UNCuyo se sumará a la marcha universitaria

Por: María Orozco

guía

Jubilación anticipada por incapacidad: el beneficio que pocos conocen y podría cambiar tu futuro

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter