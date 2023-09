Mendoza Fashion Week: la moda que reúne marcas emergentes y establecidas

La moda se apodera de la ciudad argentina de Mendoza con el esperado inicio de una nueva edición de “Mendoza Fashion Week” el próximo 22 de septiembre. Este evento, que se ha convertido en uno de los más destacados de la provincia, presentará las colecciones primavera-verano 2023 de algunas de las principales marcas de moda.

La pasarela se desplegará en la playa de estacionamiento del centro comercial Mendoza Plaza Shopping, el anfitrión de este emocionante encuentro de la moda.

Las marcas que brillarán en esta pasarela incluyen a Sofía Sarkany, Vitamina, Jazmín Chebar, Tucci, Portsaid, Eva Miller, Lacoste, Lázaro y Tascani. Además, las firmas locales Amorá y Camden, ganadoras del concurso “Semillero 2021”, también tendrán la oportunidad de mostrar sus creaciones.

El evento no solo celebra la moda establecida, sino que también apoya a los talentos emergentes. Los finalistas del concurso “Semillero 2022” presentarán sus diseños que los llevaron a la fase final de la competencia. Los seis finalistas son los diseñadores Rodríguez Navarro, Outside, Navanlos, Cero AM, Bramia y Laureano de Labriego.

Mendoza Fashion Week no se limita a la pasarela. Como complemento, Mendoza Plaza Shopping organizará una serie de “Encuentros de moda” del 19 al 21 de septiembre en el mismo centro comercial. Expertos en moda compartirán sus conocimientos sobre las últimas tendencias, cuidado de la piel y aceptación corporal.

Los detalles sobre el desfile y las charlas se pueden encontrar en los canales oficiales de comunicación de Mendoza Plaza Shopping. Esta semana de moda promete unir lo establecido y lo emergente en un emocionante encuentro que celebra la creatividad y la belleza en todas sus formas.