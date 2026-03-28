“Mendoza, faro de occidente”: el elogio de Federico Sturzenegger a la provincia

Este sábado, Mendoza recibió un inesperado elogio proveniente de uno de los principales funcionarios del gobierno de Javier Milei. Se trata de Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación, quien ponderó el proceso de derogación de leyes en desuso. En ese marco, calificó a la provincia como “faro de occidente“.

A través de un posteo en sus redes sociales, Sturzenegger replicó una publicación de la vicegobernadora Hebe Casado que expresaba que “en Mendoza vamos por la Hojarasca 3 y reducimos la cantidad de leyes a menos de la mitad hasta 1.990“. En ese sentido, Casado aseguró que la Legislatura de Mendoza es la única que “deroga más leyes de las que sanciona“.

Además, la Vicegobernadora remarcó que el objetivo es continuar con la eliminación de normas y adelantó que “pretendemos derogar el Circulo de Legisladores de Mendoza (sí, tienen estructuras provinciales también), que a pesar de su inactividad conlleva un gasto de más de 40 millones de pesos al año“.

Ante esto, Sturzenegger decidió replicar la publicación de Casado y sentenció: “Mendoza, faro de occidente. VLLC!“.

Este gesto del Ministro -que a su vez fue reposteado por la Vicegobernadora- es una nueva muestra de la sintonía que hay entre Nación y Provincia en cuanto a sus políticas. De hecho, el Gobierno de Milei tiene su propia “Ley Hojarasca”, la cual fue enviada al Congreso con el objetivo de derogar más de 70 leyes consideradas desactualizadas.