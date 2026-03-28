Search
Instagram Facebook Twitter
federico Sturzenegger
PASÓ EN REDES

“Mendoza, faro de occidente”: el elogio de Federico Sturzenegger a la provincia

El ministro de Desregulación reposteó una publicación de la vicegobernadora Hebe Casado, quien resaltó que la Legislatura mendocina es la única que "deroga más leyes de las que sanciona".

Este sábado, Mendoza recibió un inesperado elogio proveniente de uno de los principales funcionarios del gobierno de Javier Milei. Se trata de Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación, quien ponderó el proceso de derogación de leyes en desuso. En ese marco, calificó a la provincia como “faro de occidente“.

A través de un posteo en sus redes sociales, Sturzenegger replicó una publicación de la vicegobernadora Hebe Casado que expresaba que “en Mendoza vamos por la Hojarasca 3 y reducimos la cantidad de leyes a menos de la mitad hasta 1.990“. En ese sentido, Casado aseguró que la Legislatura de Mendoza es la única que “deroga más leyes de las que sanciona“.

Además, la Vicegobernadora remarcó que el objetivo es continuar con la eliminación de normas y adelantó que “pretendemos derogar el Circulo de Legisladores de Mendoza (sí, tienen estructuras provinciales también), que a pesar de su inactividad conlleva un gasto de más de 40 millones de pesos al año“.

Ante esto, Sturzenegger decidió replicar la publicación de Casado y sentenció: “Mendoza, faro de occidente. VLLC!“.

Este gesto del Ministro -que a su vez fue reposteado por la Vicegobernadora- es una nueva muestra de la sintonía que hay entre Nación y Provincia en cuanto a sus políticas. De hecho, el Gobierno de Milei tiene su propia “Ley Hojarasca”, la cual fue enviada al Congreso con el objetivo de derogar más de 70 leyes consideradas desactualizadas.

ETIQUETAS:

Hebe CasadodesregulaciónredesFederico Sturzeneggerlegislatura de Mendozaley hojarasca

+ Noticias

GRAVE ACCIDENTE

Luján de Cuyo: un niño de 7 años fue hospitalizado luego de que le cayera un portón encima

Por: Redacción NDI

¿CUÁLES SON LOS MOTIVOS?

Suba de precios: la inflación de marzo superaría el 3%

Por: Redacción NDI

PASÓ EN REDES

“Mendoza, faro de occidente”: el elogio de Federico Sturzenegger a la provincia

Por: Redacción NDI

crecimiento

Tunuyán recibió a la Selección Argentina Juvenil de Beach Handball en el Polideportivo Municipal

Por: Redacción NDI

inseguridad

Asaltaron a una joven en Tupungato: le robaron dinero y sus pertenencias

Por: Redacción NDI

Qué dice el proyecto

Propiedad privada: el oficialismo presiona en el Senado para retomar la iniciativa

Por: María Orozco
Instagram Facebook Twitter