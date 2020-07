El parte de coronavirus de este martes indica que se entre la última hora del lunes y este martes se procesaron 349 determinaciones. Como resultado, la Red de Laboratorios del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes de la Provincia informó que 275 fueron negativas y 74 resultaron positivas.

Los nuevos pacientes con coronavirus

Se trata de 6 pacientes pertenecientes al área de la Salud, de los cuales: 4 son mujeres y 2 hombres. Además 4 pacientes pertenecientes a fiscalías: 3 son mujeres y un hombre.

Entre los nuevos contagiados se encuentran 3 transportistas: 2 hombres, uno es chofer y la otra persona es mecánico.

Con nexo por contacto estrecho con positivos de COVID-19: 32 pacientes, entre los cuales hay 18 mujeres y 9 hombres. Es importante recalcar que 15 pacientes fueron detectados a través de la búsqueda exhaustiva de nexos en los operativos territoriales y puestos centinelas monitoreados por el Ministerio.

Con nexo en investigación: 30 pacientes, 18 son hombres y 12 mujeres.

Mendoza cuenta con 622 casos positivos confirmados. Son 53 casos importados, gente que ha llegado de otros países. De los pacientes, 489 por contacto estrecho con alguien que vino de otro país o dio positivo de COVID-19 y 80, en investigación epidemiológica.

También, la provincia tiene 154 personas recuperadas y 17 fallecimientos por COVID-19.

Tunuyán informó nuevas medidas y pidió restricciones

Como publicó Diario NDI, ante el conocimiento de 5 nuevos casos de Covid-19 en el departamento, la Municipalidad dio a conocer las nuevas medidas solicitadas, y el refuerzo en los trabajos de prevención existentes. Entre ellos se detalla el refuerzo de recurso humano policial para las actividades de control y seguridad del departamento, ya que es mínima la cantidad existente.

Además, el acompañamiento de Gendarmería Nacional en puestos fijos de control en puntos estratégicos del radio urbano. A esto se le sua que desde la comuna pidieron al Poder Judicial suspender la atención presencial.

Se dispuso la “clausura inmediata” de comercios e industrias que no cumplan con los protocolos correspondientes. Coo así también solicitaron al gobierno Provincial, suspender las reservas de gastronomía y hotelería y otras prestaciones no esenciales para personas que no residen en el Valle de Uco.

«Hemos pedido también, limitar la frecuencia del transporte público de pasajeros de media distancia, es decir, fuera del Valle de Uco, como así también el estricto control de protocolos y de la capacidad de los mismos» concluye la lista de medidas .