Mendoza está entre las provincias con más hectáreas rurales en manos de extranjeros

Mendoza se ubica entre las tres provincias argentinas con mayor cantidad de tierras rurales en manos de extranjeros. De acuerdo con el último informe oficial, correspondiente a agosto de 2025, 1.344.090 hectáreas pertenecen a propietarios extranjeros, lo que equivale al 9,06% de las casi 14,8 millones de hectáreas rurales de la provincia. A nivel nacional, solo Santa Cruz y Salta registran una superficie mayor bajo titularidad extranjera.

Dentro del territorio mendocino, Malargüe concentra la mayor cantidad de hectáreas extranjerizadas, con 608.739,78 hectáreas, equivalentes al 14,74% de su superficie rural. Le siguen General Alvear, San Rafael, Las Heras, Lavalle, La Paz y San Carlos, departamentos donde se desarrollan actividades vinculadas a la ganadería, la vitivinicultura, la minería, el petróleo y el turismo.

El tema vuelve a cobrar relevancia por el tratamiento legislativo de una reforma a la Ley de Tierras Rurales. El nuevo borrador impulsado por el oficialismo propone mantener un límite para la compra de tierras por parte de extranjeros, aunque elevarlo del 15% al 25% del territorio rural de cada provincia. Además, las principales restricciones continuarían aplicándose a Estados extranjeros y empresas controladas por gobiernos extranjeros, salvo que exista autorización de la provincia y del Poder Ejecutivo Nacional.

La iniciativa será debatida en el Senado esta semana, luego de varias postergaciones por falta de consensos. El resultado de la discusión definirá si se modifica el régimen vigente sobre la propiedad extranjera de tierras rurales, en un contexto en el que organizaciones sociales y sectores políticos ya anticiparon manifestaciones en rechazo al proyecto.