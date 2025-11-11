Mendoza está cada vez más cerca de prohibir que condenados por delitos sexuales trabajen con menores

En una decisión que marca un antes y un después en materia de protección infantil, el Senado de Mendoza dio media sanción al proyecto de “Ficha limpia docente”, una norma que impedirá que personas con condenas por delitos sexuales o violencia de género trabajen en contacto directo con menores, ya sea en escuelas, clubes, instituciones culturales o religiosas.

La propuesta, impulsada por la senadora Mercedes Derrache, busca establecer un marco claro de responsabilidad institucional. “El objetivo es fijar una vara mínima de cuidado y garantizar entornos seguros en todos los espacios donde los chicos se desarrollan”, explicó la legisladora. La iniciativa fue aprobada con el apoyo del oficialismo y del peronismo, y ahora pasará a la Cámara de Diputados para su tratamiento final.

El proyecto dispone que todas las instituciones que trabajen con menores deberán exigir certificados de antecedentes penales para verificar que las personas designadas estén libres de delitos vinculados a la integridad sexual, la violencia o la trata de personas. Según Derrache, se trata de una medida preventiva, no punitiva, que apunta a evitar que casos de abuso se repitan por falta de control o negligencia institucional.

En su versión original, el texto también prohibía otorgar subsidios estatales a entidades que contrataran personas con antecedentes por abuso o violencia de género, pero ese punto fue eliminado en la redacción final aprobada por el Senado.

La norma propone además modificar la Ley 6457, incorporando la obligatoriedad del certificado de antecedentes penales como requisito para ocupar cargos con contacto directo con niños y adolescentes. También modifica la Ley Provincial 9139 de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, imponiendo las mismas exigencias a asociaciones civiles, fundaciones e instituciones privadas.

Entre las novedades más destacadas, el proyecto adhiere a la Ley Nacional 27.709 “Ley Lucio”, y establece capacitaciones obligatorias en derechos de la infancia y prevención de la violencia infantil para todos los empleados públicos de Mendoza, sin importar el poder del Estado al que pertenezcan. La exigencia también alcanzará a directivos y autoridades de asociaciones o fundaciones que reciban fondos o subsidios provinciales.

La propuesta surge tras una serie de casos de abuso sexual que sacudieron distintos ámbitos de la provincia, como el de un entrenador de hockey condenado que volvió a trabajar en un club del Este mendocino, o el de un profesor de hockey sobre patines de Godoy Cruz sentenciado a ocho años de prisión. También se registraron antecedentes en el ámbito religioso, como el caso de un pastor condenado por abuso sexual agravado en San Martín.

En esa línea, el proyecto instruye al Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y a la Dirección General de Escuelas (DGE) a revisar sus normativas de contratación para impedir el ingreso de condenados por delitos sexuales o violencia de género en cualquier ámbito donde haya menores a cargo.