Search
Instagram Facebook Twitter
debate
diputados y senadores

Mendoza está cada vez más cerca de hacer obligatorios los debates entre candidatos

La iniciativa apunta a fortalecer la transparencia y garantizar que los mendocinos conozcan las ideas de quienes aspiran a representarlos.

La diputada provincial Lula Balsells-Miró (PRO) presentó un proyecto de ley que busca establecer la obligatoriedad de los debates públicos preelectorales entre los candidatos a diputados y senadores provinciales en Mendoza. La propuesta pretende elevar los estándares de la política local, fomentar la transparencia democrática y garantizar que los ciudadanos tomen decisiones informadas y conscientes al momento de votar.

“El objetivo es asegurar el derecho de los mendocinos a acceder a información veraz y directa sobre quienes buscan legislar en su nombre”, sostuvo Balsells-Miró. La legisladora explicó que la medida busca acercar la política a la gente y promover un ejercicio más responsable de la representación pública, en un contexto en el que la confianza ciudadana hacia los partidos se encuentra en crisis.

El proyecto toma como referencia la Ley Nacional N° 27.337, que instauró los debates obligatorios para los candidatos presidenciales, y la Ley Provincial N° 9472, que impone el mismo requisito a los aspirantes a la Gobernación. “Si los mendocinos tienen derecho a conocer las ideas de quienes quieren gobernar, también deben conocer las de quienes van a legislar”, afirmó la diputada.

Balsells-Miró hizo hincapié en la necesidad de que los futuros representantes demuestren compromiso con la discusión de ideas y no se limiten a repetir consignas. En ese sentido, subrayó: “Los futuros diputados y senadores deben estar dispuestos a debatir sus propuestas. Este proyecto apunta a elevar la calidad del debate político, reconstruir la confianza ciudadana y consolidar una democracia más madura y participativa”.

De aprobarse, Mendoza se convertiría en una de las primeras provincias del país en institucionalizar los debates legislativos, promoviendo un modelo de campaña más abierto, transparente y orientado a las ideas. Para la legisladora, la iniciativa marcaría un paso decisivo hacia una política más cercana, responsable y controlada por la ciudadanía.

ETIQUETAS:

MendozaeleccionesDiputadoscandidatossenadoresproyecto de leydebates

+ Noticias

diputados y senadores

Mendoza está cada vez más cerca de hacer obligatorios los debates entre candidatos

Por: Redacción NDI

VERANO 25/26

Si estás pensando ir desde Mendoza hasta Brasil tenés que conocer el precio de esta vacuna obligatoria

Por: Redacción NDI

Hubo que esperar 50 años

El histórico registro que romperá el futbol brasileño en la Copa Libertadores

Por: Agustin Zamora

Impacto en vuelos

Anuncian paro de controladores aéreos durante noviembre: qué servicios se verían afectados

Por: María Orozco

Pago impostergable

El Gobierno enfrenta un nuevo vencimiento con el FMI por US$ 822 millones

Por: María Orozco

impuestos

Se confirmó un nuevo aumento en la nafta y el gasoil para noviembre

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter