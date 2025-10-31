Mendoza está cada vez más cerca de hacer obligatorios los debates entre candidatos

La diputada provincial Lula Balsells-Miró (PRO) presentó un proyecto de ley que busca establecer la obligatoriedad de los debates públicos preelectorales entre los candidatos a diputados y senadores provinciales en Mendoza. La propuesta pretende elevar los estándares de la política local, fomentar la transparencia democrática y garantizar que los ciudadanos tomen decisiones informadas y conscientes al momento de votar.

“El objetivo es asegurar el derecho de los mendocinos a acceder a información veraz y directa sobre quienes buscan legislar en su nombre”, sostuvo Balsells-Miró. La legisladora explicó que la medida busca acercar la política a la gente y promover un ejercicio más responsable de la representación pública, en un contexto en el que la confianza ciudadana hacia los partidos se encuentra en crisis.

El proyecto toma como referencia la Ley Nacional N° 27.337, que instauró los debates obligatorios para los candidatos presidenciales, y la Ley Provincial N° 9472, que impone el mismo requisito a los aspirantes a la Gobernación. “Si los mendocinos tienen derecho a conocer las ideas de quienes quieren gobernar, también deben conocer las de quienes van a legislar”, afirmó la diputada.

Balsells-Miró hizo hincapié en la necesidad de que los futuros representantes demuestren compromiso con la discusión de ideas y no se limiten a repetir consignas. En ese sentido, subrayó: “Los futuros diputados y senadores deben estar dispuestos a debatir sus propuestas. Este proyecto apunta a elevar la calidad del debate político, reconstruir la confianza ciudadana y consolidar una democracia más madura y participativa”.

De aprobarse, Mendoza se convertiría en una de las primeras provincias del país en institucionalizar los debates legislativos, promoviendo un modelo de campaña más abierto, transparente y orientado a las ideas. Para la legisladora, la iniciativa marcaría un paso decisivo hacia una política más cercana, responsable y controlada por la ciudadanía.