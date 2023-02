El desafiante mensaje del diputado nacional ante el lanzamiento de Alfredo Cornejo como candidato a gobernador y afirmó que es un error pretender que ya se definan los frentes. «La fecha para los frentes electorales es el 12 de abril», advirtió.

Ayer Alfredo Cornejo confirmó que será candidato a gobernador de Mendoza y apuró a Omar De Marchi para que defina si irá a las PASO dentro del Frente Cambia Mendoza o si romperá para crear una nueva coalición. Este jueves el diputado del PRO aclaró que todavía falta tiempo para que se definan los espacios electorales y minimizó la relevancia del lanzamiento de Cornejo.»Mendoza es más importante que una persona», aclaró.

En este sentido, De Marchi aseguró se mostró cauteloso y aclaró que no precipitará ninguna decisión por presiones externas. «Tratamos de no bailar la música que ponen otros porque no está bueno», sostuvo en Mitre sobre la urgencia con la que le exigen que diga si jugará dentro o fuera de Cambia Mendoza.

«Se adelanta una agenda a la que falta tiempo. La fecha para los frentes electorales es el 12 de abril. Nosotros hemos seguido trabajando en los temas que consideramos importante. Es un error haber adelantado todo esto», destacó y dejó claro que hoy no hay que discutir coaliciones sino «los problemas de Mendoza».

«Nosotros vamos a ceñirnos al calendario electoral. Vamos a ocuparnos de los problemas de Mendoza y no de la rosca política», remarcó De Marchi eludiendo las definiciones que le piden desde el radicalismo y la mesa nacional de Juntos por el Cambio. «Mendoza tiene que discutir cuál es la Mendoza que queremos hacia adelante», subrayó.