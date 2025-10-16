Mendoza es la única provincia del país con acceso a todas las delcaraciones juradas de su Corte Suprema

Un relevamiento reciente sobre la transparencia del Poder Judicial argentino dejó un dato llamativo: Mendoza es la única provincia donde todos los miembros de su Corte Suprema tienen sus declaraciones juradas disponibles al público.

El estudio fue realizado entre abril y mayo de 2025 por las organizaciones Ruido y Connectas, con el objetivo de evaluar el acceso a la información patrimonial de los magistrados de todo el país. De los 138 jueces relevados, solo 19 permitieron acceder a sus declaraciones juradas, lo que equivale a apenas el 14% del total.

La mayoría de las cortes provinciales alegó que cumplen con la presentación obligatoria de sus declaraciones, pero lo hacen “a sobre cerrado”, es decir, las entregan a organismos internos sin que la ciudadanía pueda consultarlas.

Frente a este panorama, Mendoza sobresale como ejemplo de transparencia. Su Corte Suprema, integrada por siete magistrados, publica sus declaraciones en el Portal de Ética Pública, donde cualquier persona puede consultarlas libremente. Córdoba también respondió al pedido de información, aunque con menor nivel de apertura.

En contraste, diez cortes provinciales, entre ellas Buenos Aires, San Juan y San Luis, no respondieron al pedido de acceso a la información, mientras que otras —como Salta, Río Negro y Entre Ríos— reconocieron que las declaraciones existen, pero no son públicas. En el caso de Entre Ríos, incluso se aclaró que son “secretas” y solo pueden abrirse por orden judicial.

De este modo, Mendoza se consolida como la única provincia del país con transparencia total en su máximo tribunal, marcando el camino hacia una justicia más abierta y cercana a la sociedad.