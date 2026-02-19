Mendoza es el epicentro del voleibol nacional

La Ciudad de Mendoza se convirtió en sede de la Liga Nacional de Vóleibol Femenina 2026, un torneo que se disputa hasta el 28 de febrero en las instalaciones del Club General San Martín Pacífico.

El certamen reúne a 16 equipos de distintas provincias que compiten por alcanzar la final y obtener uno de los dos ascensos directos a la Liga Argentina Femenina 2027, la máxima categoría del vóleibol nacional.

Entre los participantes hay tres representantes mendocinos: el propio Club General San Martín Pacífico, el Club Mendoza de Regatas y la Municipalidad de San Martín. En la jornada inaugural, el equipo anfitrión comenzó con una victoria por 3-0 frente a Ciudad de Nieva, de Jujuy, mientras que los otros conjuntos locales tenían previsto su debut en las fechas siguientes.

Los equipos fueron divididos en dos zonas para la fase de grupos, instancia en la que se enfrentarán todos contra todos para definir quiénes avanzan a los cruces decisivos.

Con la llegada de delegaciones de diferentes puntos del país y una destacada presencia de público, Mendoza vuelve a posicionarse como escenario de eventos deportivos de alcance nacional, consolidando su protagonismo en el desarrollo del vóleibol argentino.