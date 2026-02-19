Search
Instagram Facebook Twitter
voley ciudad
CIUDAD DE MENDOZA

Mendoza es el epicentro del voleibol nacional

La ciudad mendocina es sede de un torneo federal femenino que reúne a los mejores clubes del país y define ascensos a la máxima categoría nacional.

La Ciudad de Mendoza se convirtió en sede de la Liga Nacional de Vóleibol Femenina 2026, un torneo que se disputa hasta el 28 de febrero en las instalaciones del Club General San Martín Pacífico.

El certamen reúne a 16 equipos de distintas provincias que compiten por alcanzar la final y obtener uno de los dos ascensos directos a la Liga Argentina Femenina 2027, la máxima categoría del vóleibol nacional.

Entre los participantes hay tres representantes mendocinos: el propio Club General San Martín Pacífico, el Club Mendoza de Regatas y la Municipalidad de San Martín. En la jornada inaugural, el equipo anfitrión comenzó con una victoria por 3-0 frente a Ciudad de Nieva, de Jujuy, mientras que los otros conjuntos locales tenían previsto su debut en las fechas siguientes.

Los equipos fueron divididos en dos zonas para la fase de grupos, instancia en la que se enfrentarán todos contra todos para definir quiénes avanzan a los cruces decisivos.

Con la llegada de delegaciones de diferentes puntos del país y una destacada presencia de público, Mendoza vuelve a posicionarse como escenario de eventos deportivos de alcance nacional, consolidando su protagonismo en el desarrollo del vóleibol argentino.

ETIQUETAS:

Ciudad de MendozaLiga Nacional de Vóleibol Femenina 2026eventos deportivosalcance nacional

+ Noticias

CIUDAD DE MENDOZA

Mendoza es el epicentro del voleibol nacional

Por: Violeta Díaz Costa

Debate

El oficialismo busca aprobar la reforma laboral en Diputados, pese al paro de la CGT

Por: Redacción NDI

Boletín Oficial

Primaria: la DGE extiende la jornada para alumnos con dificultades de aprendizaje

Por: Belén García

Atención

Paro nacional: estos son los sectores que se suman en Mendoza

Por: Redacción NDI

servicio meteorológico

Con alerta por lluvias: cómo estará el tiempo este jueves en Mendoza

Por: Redacción NDI

REFORMA LABORAL

Paro nacional: el Gobierno de Mendoza aseguró que el transporte y los servicios estatales están “garantizados”

Por: Lucian Astudillo
Instagram Facebook Twitter