Mendoza entregará 1.500 anteojos gratuitos a estudiantes de escuelas públicas

El Gobierno de Mendoza aprobó un programa de atención oftalmológica destinado a niños y adolescentes que asisten a escuelas públicas y tienen dificultades para acceder a una corrección visual. La iniciativa prevé la entrega gratuita de 1.500 anteojos y se implementará mediante un convenio entre la Dirección General de Escuelas (DGE), el Ministerio de Salud y Deportes y la Fundación Tu Mirada Positiva.

La medida quedó formalizada a través del Decreto 2247, publicado este martes 3 de noviembre en el Boletín Oficial. El acuerdo establece que la DGE tendrá a su cargo la selección de los establecimientos educativos, con prioridad para aquellos que concentren una mayor cantidad de estudiantes en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Sin embargo, todavía no se informó cuántas escuelas participarán ni cuáles serán las primeras instituciones alcanzadas.

Imagen ilustrativa. Cc: ANSL.

El procedimiento comenzará con una evaluación primaria realizada por docentes y directivos para identificar posibles dificultades visuales. Los alumnos que necesiten una revisión más específica serán derivados para realizarse controles oftalmológicos y, una vez determinada la necesidad, la fundación proporcionará los anteojos correctivos sin costo para las familias. También se desarrollarán talleres de prevención y concientización destinados a estudiantes, docentes y padres, además de un seguimiento de los beneficiarios.

El convenio fue firmado el 31 de agosto de 2026 y tendrá una vigencia inicial de dos años, con renovación automática por períodos anuales. La DGE coordinará las actividades con las escuelas y las familias, mientras que el Ministerio de Salud aportará asistencia técnica y sanitaria. Por su parte, la Fundación Tu Mirada Positiva estará a cargo de la ejecución del programa y deberá presentar informes semestrales sobre los controles realizados, los anteojos entregados y los recursos utilizados. El financiamiento dependerá de donaciones privadas, aportes de empresas y organizaciones y eventuales subsidios públicos. Por el momento, no se estableció una fecha para el comienzo de los controles en las escuelas.