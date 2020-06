Si analizamos a grandes rasgos la pandemia, podemos decir que el coronavirus a todos nos afecta; ya sea por ser pacientes positivos de Covid-19 o por ser víctimas del receso y crisis que produce la cuarentena en todos los países, y aún más en Argentina donde el 60 % de los trabajadores no cuenta con un sueldo «en blanco» y tiene que salir a ganarse el pan todos los días.

Lo que no podemos aceptar como ciudadanos, es sentirnos mareados, confundidos y enojados por no comprender lo que pasa. El ejercicio de la desconfianza genera mucho desgaste y más aún, cuando la información llega desde «canales oficiales».

Ante el nuevo brote de coronavirus en la provincia de Mendoza, brotaron las preguntas y la desorganización en la información oficial. Por estas horas es posible que decenas de miles de personas no tengan un panorma claro del avance del coronavirus en la provincia.

El brote de La Heras se encuentra en investigación mientras se destruye la imagen de los «casos sospechosos», que como pasó con el camionero, por el momento no tiene coronavirus y recibió una catarata de críticas por parte de la sociedad y en decenas de medios de comunicación de la provincia.

Con los nuevos casos confirmados de este fin de semana surgieron teorias desde el Ministerio de Salud de la provincia, que no hacen más que equivocarse en la entrega de la información ¿No era más serio esperar el resultado del estudio del camionero antes de especular en la prensa?

La información oficial sobre la investigación del nexo epidemiológico indica que los pacientes con Covid-19 no están diciendo la verdad de las personas con las cuales se relacionaron, pero…¿Si no es así? Si estos pacientes están diciendo la verdad, o posiblemente no conozcan a las personas con las que estuvieron en cercanía ¿No tienen derecho a que sus testimonios sean tomados con seriedad?

Hasta el momento no se ha avanzado en la investigación epidemiológica de los casos de Covid-19 positivos del Valle de Uco, de los que se habló en decenas de medios de comunicación y se barajó hipótesis de relaciones extramatrimoniales, asados y un sin fin de especulaciones.

Lo cierto es que por medio de una conferencia de prensa el Gobernador junto a su equipo de Salud encabezado por la Ministra Nadal, le pide al pueblo que confíen solo en los medios oficiales «Nosotros somos el medio oficial» dice Suárez.

Mientras tanto, en Mendoza se maneja información sobre supuestos y se ensucia la reputación de las personas, que además de tener la mala suerte de haber contraído la enfermedad, se convirtieron en blanco fácil de la crítica.

Mientras tanto, cientos de periodistas atajan insultos por ser «poco creíbles» y tratan de explicar a los lectores u oyentes, que la información oficial es errónea, desorganizada y poco clara.

Mendoza necesita claridad, precisión, igualdad y organización en la entrega de información oficial. La entrega de información debe permitir al ciudadano poder comprender los hechos y actuar en consecuencia. El periodismo debe seguir trabajando para concientizar a la población sobre la necesidad del aislamiento, como así también dar a conocer los diferentes reglamentos vigentes y el avance de la enfermedad en la provincia, pero ante todo, el periodismo también necesita claridad y seriedad en la información recibida por fuentes oficiales.