Mendoza, entre las provincias “ganadoras”: recibió más de 450% de aumento en fondos nacionales antes de las elecciones

Mendoza se posicionó como una de las provincias que más dinero recibió de la Nación en octubre, con un crecimiento interanual del 451,3% en los fondos no automáticos o discrecionales. El dato, revelado por el observatorio Politikon Chaco, muestra un comportamiento atípico del Gobierno nacional en la previa electoral.

En total, las transferencias del Estado Nacional a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires alcanzaron los $5,7 billones durante octubre, lo que representa un incremento interanual nominal del 30,4%. Sin embargo, si se considera la inflación del mismo período, el aumento real fue en realidad una caída del 0,6%, lo que refleja una tendencia general de retracción.

El gobierno de Javier Milei viene mostrando un modelo fiscal disruptivo, rompiendo con la costumbre histórica de aumentar el flujo de recursos al interior del país en tiempos electorales. En este contexto, las transferencias automáticas —como la Coparticipación y leyes especiales— tuvieron un leve crecimiento real del 1%, impulsado principalmente por el buen desempeño del Impuesto a las Ganancias (+12,8% real).

En contraste, las transferencias discrecionales —aquellas que el Ejecutivo puede otorgar o retener según criterio político— se derrumbaron un 28,7% real interanual, marcando el peor desempeño para octubre en las últimas dos décadas.

A pesar de esa caída general, once provincias lograron un resultado positivo, entre ellas Mendoza, que se destacó con un incremento de 451,3% real interanual, ubicándose entre las jurisdicciones más beneficiadas, solo detrás de Catamarca (9.629,3%), La Rioja (849,5%) y Santa Fe (520,8%).

En el otro extremo, trece distritos sufrieron fuertes caídas, con mermas que alcanzaron hasta el 77,7% real. La Ciudad de Buenos Aires fue una de las más afectadas, con un desplome del 56,3% real, vinculado a la reducción de fondos dispuesta tras la medida cautelar de la Corte Suprema por el recorte de coparticipación de 2020.