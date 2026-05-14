Mendoza endureció los requisitos para jardines maternales privados

El Gobierno de Mendoza oficializó una nueva normativa que obliga a todos los jardines maternales privados a inscribirse en un Registro Único obligatorio antes de comenzar a funcionar. El padrón será público y gratuito, y cada institución deberá exhibir su número de habilitación en un lugar visible (otorgado por la Dirección General de Escuelas). La medida apunta a reforzar los controles sobre espacios que trabajan con la primera infancia y elevar las condiciones mínimas de atención y cuidado.

Entre los principales cambios, la ley establece que el personal que tenga contacto directo con los niños deberá acreditar formación específica vinculada a educación inicial, psicopedagogía u otras áreas afines. Además, será obligatorio presentar apto psicológico, certificado de antecedentes penales y constancia actualizada de manipulación de alimentos. La normativa busca garantizar que quienes estén al frente de las salas cuenten con preparación adecuada tanto en lo pedagógico como en lo sanitario.

Otro de los puntos incorporados es la exigencia de herramientas vinculadas al neurodesarrollo, el juego y el apego seguro. El personal también deberá estar capacitado para detectar posibles situaciones de vulnerabilidad, violencia o abuso infantil (además de mantener comunicación permanente con las familias). Según establece la normativa, el objetivo es fortalecer el acompañamiento integral durante los primeros años de vida.

La reglamentación también fija una cantidad mínima obligatoria de adultos por sala según la edad de los menores. En salas de lactantes deberá haber un adulto cada cinco niños; en salas de 1 año, uno cada ocho; y en salas de 2 y 3 años, uno cada doce chicos. Con estas modificaciones, la provincia busca elevar los estándares de cuidado y supervisión en los jardines maternales privados de Mendoza.