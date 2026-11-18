La reforma de la Ley de Tránsito 9.024 establece que evadir, esquivar o embestir las barreras de una estación de peaje será considerado una infracción grave en Mendoza. La disposición contempla tanto los sistemas tradicionales de cobro como aquellos que utilizan mecanismos automáticos de identificación de vehículos, por lo que también alcanza a quienes realicen maniobras para evitar el pago sin necesidad de atravesar una barrera física. La medida se incorpora mientras el Gobierno provincial avanza con la instalación de estaciones de peaje en corredores como las rutas 153, 82, 7, el Acceso Sur y el Acceso Este. Las sanciones previstas para estas faltas van de 500 a 700 unidades fijas (UF).

Otro de los cambios centrales de la normativa es el aumento de las multas por infracciones leves. Los montos pasarán de entre 70 y 100 UF a una escala de 150 a 200 UF, lo que representa un incremento del 114% en el valor mínimo y una duplicación del máximo. Con una unidad fija establecida en $600, las sanciones pasarán de entre $42.000 y $60.000 a montos que oscilarán entre $90.000 y $120.000. En cambio, las multas por infracciones graves y gravísimas conservarán sus valores actuales: de 500 a 700 UF y de 750 a 1.000 UF, respectivamente. Tampoco habrá modificaciones para los concursos de infracciones, cuya escala se mantiene entre 1.300 y 1.500 UF.

Road marking on the asphalted parking place

La legislación también incorpora la posibilidad de descontar puntos de la Licencia Nacional de Conducir, de acuerdo con los mecanismos establecidos por las normativas nacionales y provinciales. Además, determina que los fondos recaudados mediante multas deberán destinarse a programas de prevención, equipamiento e infraestructura vial. El dinero ingresará íntegramente a las arcas de la jurisdicción provincial o municipal donde se haya registrado la infracción.

Por último, la reforma introduce modificaciones vinculadas con la ocupación de la vía pública, la señalización de zonas peligrosas y las atribuciones de los organismos encargados de fiscalizar el tránsito, entre ellos la Dirección de Seguridad Vial, la Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial, Vialidad Provincial y los municipios. También establece un régimen especial para que adolescentes de 17 años puedan conducir motocicletas y automóviles.