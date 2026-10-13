Mendoza endurece los controles sobre el arbolado público: unificarán sanciones para empresas y municipios

La Dirección de Biodiversidad y Ecoparque dictó la Resolución N° 8082047 mediante la cual se reglamenta y unifica el régimen sancionatorio y de fiscalización en materia de arbolado público provincial.

La medida busca cerrar los vacíos de control sobre intervenciones que cruzan varios municipios, como las ejecutadas por empresas de luz, agua y gas, y asegurar que los municipios cumplan rigurosamente con sus planes de gestión forestal.

Unificación de criterios: el fin del “tratamiento desigual”

Hasta el momento, la dispersión de criterios según el departamento permitía que una misma conducta infractora tuviera consecuencias distintas según la jurisdicción local donde se produjera.

Con la nueva normativa, la Autoridad de Aplicación Provincial asume de manera concentrada las funciones de autorización, fiscalización y sanción para todas aquellas intervenciones que afecten a más de un municipio. Esto garantiza un criterio técnico y legal uniforme para las empresas distribuidoras de servicios públicos y sus contratistas, en el marco de la Ley Provincial N° 7.874, su modificatoria Ley N° 9.702 y el Decreto Reglamentario N° 1.720/2026.

Puntos clave del nuevo régimen de sanciones

El esquema punitivo contempla dos niveles de actuación claramente delimitados:

1. Control sobre empresas, contratistas y particulares

Sanciones económicas y operativas: las faltas leves, graves o muy graves serán sancionadas con multas que van desde las 100 hasta las 15.000 Unidades Fiscales (UF).

Escala por ejemplar: cuando la gravedad de la falta lo amerite, la multa podrá cuantificarse por cada árbol afectado.

Imputación de costos: se aplicará la inhabilitación o suspensión temporal de registros para trabajar sobre arbolado y se trasladarán a la empresa infractora todos los costos de reparación o restitución.

Resarcimientos: salvo en casos de daño irreversible o reincidencia, las sanciones podrán ser conmutadas por la entrega de plantas, insumos o prestaciones equivalentes.

2. Exigencias y apercibimientos a municipios

Las Autoridades de Aplicación Municipales estarán sujetas a una estricta fiscalización por parte de la Provincia:

Planes de manejo e informes: el incumplimiento en la presentación del Plan de Manejo Integral o del informe anual derivará en apercibimientos institucionales y multas.

Plataforma “Mi Árbol”: los municipios deberán actualizar obligatoriamente cada 4 años dicho sistema. La falta de actualización impedirá obtener el Certificado Anual de Gestión del Arbolado y bloqueará el acceso a la coparticipación del Fondo Forestal.

Carga en tiempo real: la omisión de registrar erogaciones, talas, erradicaciones o reacondicionamiento de nichos en tiempo real acarreará multas de entre 100 y 15.000 UF.

Reporte de intervenciones puntuales: Deberá notificarse a la Provincia cualquier tala o poda puntual dentro de un plazo perentorio de 5 días hábiles, acompañado de informe técnico y tres fotografías reglamentarias.

Responsable Técnico: se prohíbe taxativamente la ejecución de tareas sobre el arbolado sin la supervisión de un responsable técnico matriculado.

La resolución aclara que los municipios conservan plenamente sus facultades sancionatorias dentro de su jurisdicción exclusiva (calles locales, plazas y paseos públicos). Podrán aplicar la misma escala de multas (100 a 15.000 UF) a particulares o empresas locales que atenten contra los árboles dentro de su ejido.