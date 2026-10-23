Mendoza endurece las multas por dañar árboles: las sanciones llegan hasta $9 millones

El Gobierno de Mendoza endureció el régimen de multas por daños al arbolado público, con sanciones que pueden alcanzar los 9 millones de pesos. La nueva disposición contempla no solo la gravedad de la infracción, sino también la especie, la edad y el tamaño del árbol afectado.

La Dirección de Biodiversidad y Ecoparque rectificó el esquema sancionatorio publicado el pasado 9 de octubre en el Boletín Oficial e incorporó nuevos criterios para calcular las penalidades por podas ilegales, talas y otras intervenciones que perjudiquen el patrimonio forestal de la provincia.

La modificación establece que cuanto más antiguo y grande sea el ejemplar, mayor será la multa. El objetivo es desalentar las intervenciones clandestinas y fortalecer la protección de los árboles ubicados en espacios públicos.

Cómo se calculan las nuevas multas en Mendoza

El esquema toma como referencia tres especies: el álamo, considerado de bajo valor; el fresno, de valor intermedio; y el plátano, de mayor valor.

También contempla cuatro categorías según la antigüedad y el diámetro de copa, desde árboles de entre uno y nueve años, o hasta tres metros de diámetro, hasta ejemplares de más de 30 años o con copas superiores a los diez metros.

De esta manera, una infracción leve sobre un álamo joven puede representar una multa de $120.000, mientras que una falta muy grave sobre un ejemplar antiguo puede alcanzar los $5.040.600.

En el caso de los fresnos, las sanciones van desde los $180.000 hasta los $6.480.600. Los montos más elevados corresponden a los plátanos, con penalidades que pueden llegar a los $9 millones cuando se trata de infracciones muy graves sobre árboles de gran porte.

Qué multas pueden recibir los frentistas y las empresas

La normativa también alcanza a los vecinos frentistas que realicen intervenciones indebidas sobre los árboles ubicados frente a sus propiedades.

En estos casos, las multas máximas pueden alcanzar los $5.040.600 por daños a álamos, $6.480.600 por fresnos y $9 millones cuando se trate de plátanos de mayor antigüedad o tamaño.

Por su parte, las empresas distribuidoras de servicios públicos, como electricidad, agua y gas, cuentan con una escala específica equivalente al 75% de los valores previstos para los municipios.

Así, una infracción muy grave sobre un plátano antiguo puede representar una multa de $6.750.000 para una empresa de servicios, frente a los $9 millones establecidos para una comuna.

Qué intervenciones están prohibidas

La legislación provincial considera infracciones graves las podas sin autorización, el corte indebido de raíces, la colocación de cemento que impida la absorción de agua y la tala no autorizada.

Las faltas muy graves incluyen la destrucción de varios ejemplares, las mutilaciones severas y el uso deliberado de sustancias que provoquen la muerte de los árboles.

Los vecinos no pueden podar ni extraer árboles públicos por cuenta propia, aunque estén ubicados frente a sus viviendas. Ante la necesidad de realizar una intervención, deben solicitarla al municipio o al organismo responsable de la jurisdicción.

Además de las sanciones económicas, los responsables pueden quedar obligados a reparar o compensar el daño ambiental ocasionado.