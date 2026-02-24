Mendoza encabeza los contagios de la gripe H3N2 en el último parte nacional

El último informe del Ministerio de Salud de la Nación encendió una señal de atención en Cuyo. Mendoza encabeza el ranking nacional de casos confirmados de Influenza A(H3N2), según los datos publicados en el reciente Boletín Epidemiológico Nacional (BEN).

De acuerdo al reporte, a nivel país se detectaron 58 contagios correspondientes al subclado J.2.4.1 (K). Mendoza concentra 9 casos, seguida por Santa Cruz con 8, lo que ubica a la provincia en el primer lugar de notificaciones durante el período analizado.

El informe llega en paralelo a otra advertencia sanitaria: el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) confirmó un caso de influenza aviar H5 de alta patogenicidad en aves silvestres de la provincia de Buenos Aires. Si bien el organismo aclaró que la situación no altera el estatus sanitario comercial del país, recomendó reforzar medidas de bioseguridad y control para evitar la propagación del virus.

En el plano humano, más allá del liderazgo mendocino en Influenza A(H3N2), la circulación de otros virus respiratorios se mantiene sin picos significativos. El SARS-CoV-2 no mostró incrementos relevantes en las últimas semanas y no se registraron nuevos casos de virus sincicial respiratorio (VSR).

Sin embargo, las autoridades sanitarias provinciales siguen de cerca la tendencia de la gripe para evaluar posibles estrategias preventivas. No se descarta reforzar campañas de vacunación o anticipar medidas en centros de salud si la curva de contagios muestra un crecimiento sostenido.

El BEN también advirtió sobre otro dato que preocupa: un aumento en los casos de coqueluche. En lo que va de 2026 se confirmaron 153 contagios en el país, superando los registros previos y arrastrando el impacto del brote ocurrido en 2025. El documento oficial remarcó la necesidad de fortalecer las coberturas de vacunación, ya que existen marcadas diferencias entre jurisdicciones.

En cuanto al Mpox (viruela símica), el reporte informó tres nuevos casos en lo que va del año, una cifra que representa un leve descenso respecto al promedio semanal de 2025. Los contagios recientes se detectaron en hombres residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Río Negro, uno de ellos con antecedente de viaje al exterior.

El escenario epidemiológico, por ahora, no muestra una situación de crisis. Pero el hecho de que Mendoza encabece las estadísticas de Influenza A(H3N2) obliga a mantener la vigilancia activa y a reforzar la prevención en plena temporada de virus respiratorios.