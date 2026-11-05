Mendoza en emergencia: el plan extremo de Irrigación para evitar que colapsen las cloacas por las lluvias

La combinación de una infraestructura sanitaria saturada y los pronósticos de lluvias extraordinarias desencadenaron una medida administrativa de excepción.

A través de la resolución 1328, el Departamento General de Irrigación aprobó el protocolo de emergencia presentado por Aguas y Saneamiento Mendoza (AYSAM), autorizando acciones directas para mitigar los desbordes cloacales causados por el deterioro de la Colectora Máxima Noreste (CMNE).

El expediente expone la compleja trama técnica y jurídica detrás de una problemática con la que el Gran Mendoza convive desde hace años: la falta de obras de fondo obliga a ejecutar paliativos urgentes para evitar contingencias mayores en las zonas urbanas durante los meses de tormentas.

Frente al avance de El Niño, que motivó la declaración de Emergencia Hidrometeorológica por 180 días mediante la Ley 9740, Irrigación apeló a la figura jurídica del “estado de necesidad”. Este encuadre faculta al Estado a apartarse temporalmente de los procedimientos ordinarios para proteger a la población y los servicios esenciales.

Bajo este marco y amparándose en el artículo 126 de la Ley General de Aguas, el protocolo valida medidas de respuesta inmediata, entre las que se incluyen:

Vuelcos transitorios autorizados: se habilita la descarga de emergencia de efluentes en el predio Oltra y en el Canal Pescara para descomprimir la red saturada ante precipitaciones copiosas.

Rechazo de exigencias ambientales complejas: el informe técnico reconoce que la prestadora estatizó la inviabilidad de cumplir en lo inmediato con ciertos requerimientos de fondo —como el monitoreo puntual de napas por cada evento o el control de drenajes pluviales domiciliarios—, acotando el plan estrictamente a la contingencia inmediata.

AYSAM bajo la lupa: 10 días para detectar nuevos focos críticos

A pesar de convalidar el plan de contingencia para la Colectora Noreste, la resolución impuso una exigencia perentoria a la empresa de saneamiento.

AYSAM dispone de un plazo de 10 días hábiles para presentar un relevamiento exhaustivo de toda la provincia donde identifique otros puntos del sistema cloacal con riesgos de colapso similares. El objetivo es anticiparse a la temporada de tormentas aluvionales y elaborar protocolos específicos para cada sector vulnerable antes de que se produzcan nuevas inundaciones de efluentes.