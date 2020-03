Mendoza: el martes se tratará el proyecto de Presupuesto en el Senado

Foto: Prensa Cámara de Senadores de Mendoza

Así lo comunicaron durante la reunión de la comisión de Hacienda y Presupuesto. Emitieron un nuevo despacho que incluye que se establezca un roll over permanente, un pedido de endeudamiento que será destinado para obras y que éstos pedidos, en ningún caso, podrán ser utilizados para gastos corrientes.



Integrantes de la comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado se reunieron hoy en el Nuevo Anexo Legislativo para evaluar la Pauta de Gastos y Recursos de la Administración Pública Provincial para el 2020.

Al comienzo del encuentro, el senador y presidente de la Comisión de Hacienda, Diego Costarelli, explicó que en el despacho que se emitirá hoy estará incluido el artículo 48, que establece el roll over permanente, vinculado a la modificación de la Ley de Administración Financiera. También se incluirá el artículo 40 donde se solicitan 221 millones de dólares que serán destinados a obras. «Lo que no incluiremos será el artículo 38, que es el vencimiento del roll over del año», manifestó.

Otro de los puntos que establece el nuevo despacho de la Ley de Presupuesto está vinculado a que el uso del crédito autorizado en ningún caso podrá ser utilizado para gastos Corrientes. Solo se afectarán a Amortización de Deuda e Inversión Pública.



Posteriormente, el senador Alejandro Diumenjo quien preside el bloque radical aclaró que el martes 10 de marzo se tratará el despacho emitido hoy por la comisión de Hacienda, durante la sesión del Senado.

