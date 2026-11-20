El 88% de las mujeres atravesó situaciones concretas de violencia de género, aunque solo el 53% reconoció inicialmente haber sufrido discriminación o maltrato. Así lo reveló el Índice de Concientización sobre la Violencia hacia las Mujeres, una investigación impulsada por la Fundación Instituto Natura y Avon que incluyó a Mendoza entre los seis centros urbanos relevados. El trabajo se realizó entre junio y julio de 2026, sobre una muestra de 1.619 encuestas, con un nivel de confianza del 95%.

Entre los principales resultados, el informe identificó que el 35% de las mujeres no reconoce de manera inmediata determinadas conductas de control, maltrato psicológico o abuso patrimonial como formas de violencia. Además, apenas el 18% de quienes atravesaron estas situaciones realizó una denuncia formal ante las autoridades. La violencia psicológica y verbal fue la modalidad más frecuente: el 72% señaló que desestimaron sus opiniones, mientras que el 71% manifestó haber recibido insultos o malos tratos.

En cuanto a otras formas de agresión, el 44% de las madres afirmó que no recibió el pago de la cuota alimentaria, mientras que el 51% experimentó violencia física o sexual y el 48% sintió temor por su vida durante una discusión. El estudio también incorporó por primera vez la medición de la violencia digital generativa en el país y detectó que el 17% de las personas estuvo expuesta o recibió imágenes íntimas de mujeres o niñas manipuladas o creadas mediante inteligencia artificial.

Por último, el relevamiento advirtió que solo el 31% de la población alcanza niveles altos o muy altos de concientización sobre la violencia de género. La diferencia entre mujeres y varones también fue significativa: el 41,3% de las mujeres se ubicó en los niveles superiores de sensibilización, frente al 20,9% de los hombres. Los responsables de la investigación señalaron que la comprensión de las causas y dinámicas de estas agresiones continúa recayendo principalmente sobre las propias víctimas.