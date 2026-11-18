El Gobierno de Mendoza autorizó una licitación por hasta $6.420 millones para digitalizar, aproximadamente, 30 millones de fojas que actualmente se encuentran en formato papel en distintas dependencias del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial. El proyecto contempla el desarrollo de una plataforma de gestión y tiene un plazo de ejecución de 18 meses.

La medida fue formalizada a través del Decreto Nº 2398, publicado en el Boletín Oficial de este martes. En el texto, el cual el gobernador Alfredo Cornejo autorizó el llamado a licitación pública y aprobó las condiciones de los pliegos. Según se detalla, el servicio incluirá el desarrollo, la provisión y la puesta en funcionamiento de un sistema de software especializado, además de las tareas de digitalización.

En ese sentido, el Ejecutivo provincial detalla que el objetivo es incorporar a esa plataforma la documentación física existente en las distintas dependencias del ministerio. Así, el trabajo alcanzará expedientes, legajos, libros y otros registros que deberán ser digitalizados, clasificados y resguardados para su posterior archivo.

Un presupuesto de más de $6.400 millones

El presupuesto oficial previsto para la contratación asciende a $6.420.732.000. La ejecución financiera estará distribuida en tres ejercicios consecutivos, con la mayor parte de los fondos comprometidos para 2027.

De acuerdo con el esquema aprobado, en 2026 se destinarán $300.000.400; para 2027 se prevén $4.247.154.646 y en 2028 se asignarán los restantes $1.873.576.954.

El proyecto tendrá una duración estimada de 18 meses y estará dividido en tres etapas sucesivas. La digitalización se organizará en fondos documentales con desarme y sin desarme, según las características del material que deba procesarse.

De este modo, la plataforma permitirá buscar, clasificar y administrar la documentación incorporada, con el objetivo de centralizar la información que actualmente se conserva en soporte físico.