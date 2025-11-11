Mendoza destinará $890 millones para la lucha antigranizo en el Sur mendocino

El Gobierno de Mendoza aportará cerca de $890 millones para garantizar la continuidad del sistema de lucha antigranizo en el Sur provincial durante la temporada 2025/2026. El convenio, firmado recientemente, prevé la cesión de tres aviones, donación de bengalas y provisión del servicio de radarización y asistencia técnica, a cargo de la empresa AEMSA.

El ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, detalló que “se van a prestar los aviones, no cobramos alquiler, y las bengalas existentes las donamos. Además, todo el trabajo de radar lo hacemos también nosotros. Eso suma aproximadamente unos 890 millones de pesos, que es la colaboración que hace la Provincia”.

Los aviones ya están listos para ser trasladados al oasis sur, y el Municipio de San Rafael será el encargado de poner en marcha la operación. “Hace 15 o 20 días que están las bengalas en el polvorín de San Rafael. Los papeles están firmados, falta que vengan los pilotos. Todo está preparado y puede comenzar esta semana”, adelantó el funcionario.

El sistema, que opera en Mendoza desde fines del siglo pasado, había sido puesto en revisión en los últimos años, pero el consenso político y productivo permitió su continuidad bajo control municipal. El año pasado, la Provincia ya había intervenido con aportes similares en un esquema de cooperación tripartita.

El control operativo de los vuelos —cuándo despegar y cómo actuar ante tormentas— estará ahora a cargo del Municipio de San Rafael, que asumirá junto a General Alvear la financiación restante. Según el acuerdo, Alvear cubrirá el 30% del costo (unos $600 millones) con fondos propios, mientras que San Rafael aportará el 70% restante (alrededor de $1.400 millones). Este último recuperará los fondos mediante una sobretasa del 3% en la boleta de energía eléctrica.

Imagen ilustrativa.

Días atrás, la comunidad sanrafaelina ratificó su decisión de continuar con el sistema y financiarlo localmente, al considerar que la lucha antigranizo es una herramienta vital para resguardar la producción agrícola.

En paralelo, el ministro Vargas Arizu destacó el fortalecimiento del Fondo Compensador Agrícola, al que ya se sumaron más de 3.000 productores. “El año pasado se pagaron $7.300 millones en tiempo y forma, indexados por el IPC, algo que antes no sucedía”, señaló.

El funcionario subrayó que este fondo “garantiza cobertura real a los productores que sufren daños por granizo, con pagos ágiles e indexados”. Actualmente, el monto asegurado asciende a $2 millones por hectárea, con un tope de 30 hectáreas por productor.

Para Vargas Arizu, la combinación de la lucha antigranizo aérea y los mecanismos de aseguramiento representa una política integral para proteger la producción vitivinícola y frutícola del Sur mendocino. “Cada vez hay más productores responsables que aseguran su producción, ya sea a través del fondo, de malla antigranizo o de cooperativas que funcionan con autoseguro”, concluyó.