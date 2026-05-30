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CULTURA

Mendoza despliega una intensa agenda cultural para el fin de semana

La agenda cultural mendocina ofrecerá durante los próximos días propuestas para todas las edades con grandes espectáculos.

La Subsecretaría de Cultura de Mendoza presentó una nueva programación artística para los próximos días, con propuestas que recorren distintos lenguajes culturales y escenarios de la provincia. Teatro, música, literatura y artes visuales integran una agenda pensada para públicos diversos y con actividades tanto gratuitas como aranceladas.

Actividades destacadas

  • Presentación literaria | Jueves 29 de mayo
    La Biblioteca Pública General San Martín será sede de la presentación de El encanto de lo simple, de Walter Alemán. El libro reúne poemas, relatos y reflexiones personales del autor. La entrada será gratuita.
  • Espectáculo infantil | Viernes 30 de mayo
    El Espacio Cultural Julio Le Parc presentará Una fiesta para armar, una propuesta musical del elenco Turucletas destinada a niños y niñas de hasta siete años, con juegos, canciones e interacción con el público.
  • Encuentro literario y espiritualidad | Viernes 30 de mayo
    En la Biblioteca San Martín se presentarán los libros El Tao de la psilocibina y La nueva Eleusis, del autor Gerónimo Soleimán, enfocados en espiritualidad y experiencias psicodélicas.
  • Ciclo Pan | Viernes 30 de mayo
    También en la Biblioteca San Martín se desarrollará una nueva edición del Ciclo Pan, espacio que combina poesía, música y lectura colectiva con participación abierta del público.
  • Muestra de artes visuales | Viernes 30 de mayo
    El ECA Sur Enrique Sobisch, en San Rafael, inaugurará Pulsión, una exposición colectiva del grupo artístico TRïEB integrada por artistas mendocinas.
  • Concierto acústico | Sábado 31 de mayo
    Leo Martín presentará Deambular 3AM en la Sala Tito Francia del Le Parc, una propuesta musical atravesada por relatos urbanos y sonidos acústicos.
  • Encuentro coral | Sábado 31 de mayo
    La Sala Armando Tejada Gómez recibirá el Segundo Encuentro de Grupos Vocales, con la participación de coros y ensambles mendocinos como La Salamanca, Aygualicho y Sin Etiqueta.
  • Celebración cuyana | Sábado 31 de mayo
    Ricardo Di María festejará los diez años de Cuyanito bien plantao en el Teatro Independencia, acompañado por músicos invitados.
  • Exposición urbana | Domingo 1 de junio
    El Espacio Cultural Julio Le Parc presentará Donde giran las ruedas, una muestra inspirada en deportes urbanos como skate, BMX y roller agresivo.
  • Improvisación teatral | Domingo 1 de junio
    La Liga Mendocina de Improvisación celebrará su temporada número quince con un espectáculo interactivo en el que el público participa activamente.
  • Concierto sinfónico | Domingo 1 de junio
    El Teatro Independencia cerrará la agenda cultural con Harry Potter Sinfónico, interpretado por la Orquesta Barroca de Mendoza bajo la dirección de Mariano Peralta.

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