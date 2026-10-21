Mendoza declaró la emergencia climática por El Niño: durará 180 días y le abre el juego a las empresas

Mendoza tendrá un régimen de emergencia por riesgo hidrometeorológico y climático durante 180 días, con posibilidad de extenderlo por un período igual, en el marco del fenómeno de El Niño previsto para el ciclo 2026-2027. La Cámara de Diputados dio sanción definitiva al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, luego de aceptar las modificaciones incorporadas por el Senado.

La normativa apunta a fortalecer las tareas de prevención frente a posibles lluvias intensas y otros eventos climáticos que puedan afectar a la población, la infraestructura, los servicios esenciales, los recursos hídricos y la producción provincial.

Entre las principales herramientas previstas se encuentran la agilización de contrataciones vinculadas con la emergencia y la ejecución urgente de obras hidráulicas y de drenaje. Es decir, permite contratar sin licitación y ahí hay empresas que se están frotando las manos. También se contemplan intervenciones en cauces y canales, mantenimiento de caminos y ampliación de la red provincial de monitoreo preventivo.

La declaración busca facilitar una respuesta más rápida ante situaciones de riesgo y mejorar la coordinación entre la Provincia, los municipios, el Departamento General de Irrigación y los organismos competentes.

Cambios en el Senado y controles legislativos

Durante la revisión del proyecto, la Cámara alta introdujo modificaciones relacionadas con la coordinación de las intervenciones y los mecanismos de rendición de cuentas. Uno de los cambios establece que podrán utilizarse informes del Departamento General de Irrigación como base para identificar puntos críticos y definir prioridades de actuación.

Además, se eliminó el artículo que obligaba a los municipios, Irrigación y los entes descentralizados a dictar normas propias para aplicar la ley.

El texto definitivo incorpora la obligación de elaborar informes trimestrales sobre la implementación de las medidas. Estos documentos deberán remitirse a ambas cámaras de la Legislatura dentro de los 30 días posteriores al cierre de cada trimestre, con el objetivo de permitir el seguimiento de las acciones desarrolladas.

El Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial será la autoridad de aplicación y tendrá un plazo de diez días hábiles para reglamentar la norma. La emergencia podrá prorrogarse mediante un decreto fundado.

Un plan preventivo ante posibles eventos extremos

La ley se integra al plan provincial de prevención presentado en agosto por el gobernador Alfredo Cornejo, junto con funcionarios, intendentes y organismos vinculados con la gestión de emergencias.

Según los fundamentos del proyecto, las herramientas extraordinarias deberán utilizarse exclusivamente para atender necesidades relacionadas con la emergencia y estarán sujetas a criterios de razonabilidad, eficiencia, publicidad, transparencia y control.

El objetivo declarado es pasar de una respuesta centrada en atender las consecuencias de los fenómenos climáticos a un esquema que priorice la anticipación, el monitoreo y la coordinación institucional.