Mendoza debate una nueva ley para regular la tenencia responsable de mascotas

La Legislatura de Mendoza abrió un nuevo debate vinculado con la protección de las mascotas. En esta oportunidad, el Senado analiza la creación de un Sistema Provincial de Tutela Responsable para Animales de Compañía, una iniciativa que busca avanzar en el tratamiento de una problemática que involucra tanto a las familias como a los municipios y las organizaciones proteccionistas.

La discusión se produce en un contexto de creciente preocupación por el abandono, el maltrato y las condiciones en las que viven perros y gatos.

La propuesta presentada por la senadora Yamil Ases (Cambia Mendoza) cuyo tratamiento fue informado por la Cámara de Senadores, pone en agenda la necesidad de establecer un marco provincial para abordar la responsabilidad que implica tener un animal de compañía.

Qué significa la tutela responsable de mascotas

El concepto de tutela responsable parte de considerar que tener una mascota implica asumir obligaciones permanentes para garantizar su bienestar.

Esto incluye aspectos básicos como la alimentación, el acceso al agua, la atención veterinaria, la protección frente a condiciones climáticas adversas y la prevención de situaciones que puedan poner en riesgo al animal o a terceros.

También supone abordar cuestiones vinculadas con la reproducción no controlada, el abandono y la convivencia de los animales en espacios públicos y privados.

En ese sentido, el debate legislativo busca avanzar sobre una problemática que no se limita exclusivamente a los episodios de violencia física, sino que también comprende las condiciones de cuidado cotidiano.

Un DNI para los animales

Uno de los ejes centrales del proyecto es la creación del Registro Único Provincial de Animales de Compañía (RUPAC), una herramienta digital que funcionará como un DNI para nuestras mascotas.

La propuesta contempla una identificación individual y permanente para perros y gatos a partir de los tres meses de edad, mediante un microchip subcutáneo homologado u otro dispositivo permanente que determine la autoridad de aplicación.

Su colocación y validación estarán a cargo de profesionales veterinarios matriculados.

El sistema será único, permanente y digital, y podrá interoperar con los registros municipales existentes. Además, contempla un Documento Digital de Identidad Animal, certificados digitales con validez oficial y consultas mediante códigos QR u otros identificadores unívocos.

La tecnología, en este caso, no es un fin en sí mismo. Es una herramienta para mejorar la prevención, facilitar el acceso a la información y construir una política de protección animal más organizada y efectiva.

Reconocer a los animales como seres sintientes

“El proyecto también propone actualizar la mirada desde la cual abordamos la protección animal. Reconocer a los animales de compañía como seres sintientes y sujetos de especial protección jurídica implica comprender que su bienestar no depende únicamente de garantizarles alimento o atención veterinaria. También requiere considerar sus condiciones físicas, comportamentales y mentales”, destacó Ases.

“En esa misma línea, incorporamos el concepto de familia multiespecie, entendido como el núcleo de convivencia socioafectiva integrado por personas y animales de compañía”, agregó.

Además, incorpora el concepto de violencia interrelacionada. “El maltrato animal no debe analizarse de manera aislada. Por eso, proponemos articular las políticas de protección animal con los organismos que intervienen en situaciones de violencia intrafamiliar, violencia de género y maltrato infantil”, señaló.

Entre las medidas contempladas se encuentran la incorporación de preguntas sobre maltrato animal en los instrumentos de detección de estas violencias y el desarrollo de instancias de capacitación conjunta.

Mendoza también debate sanciones por maltrato animal

La discusión sobre la tutela responsable se suma a otras iniciativas legislativas que buscan fortalecer la protección de los animales en la provincia.

Entre ellas se encuentra la denominada Ley Ágata, que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y propone modificar el Código de Contravenciones de Mendoza para endurecer las sanciones frente a situaciones de maltrato y crueldad animal.

Ese proyecto contempla multas, arrestos e inhabilitaciones para la tenencia de animales. También incorpora la figura de omisión de cuidado responsable, destinada a sancionar conductas como el abandono o la falta de alimentación, refugio y atención sanitaria.

La iniciativa fue impulsada a partir del caso de Ágata, una yegua que murió después de sufrir un episodio de maltrato en San Rafael.

Aunque se trata de propuestas diferentes, ambas discusiones reflejan el interés legislativo por ampliar las herramientas de prevención y protección animal.

Un debate que involucra a toda la sociedad

La tenencia responsable representa un desafío que excede el ámbito legislativo. La problemática también involucra a los municipios, que desarrollan campañas de esterilización y acciones de control poblacional, y a las organizaciones que trabajan en el rescate y cuidado de animales abandonados.

En este escenario, la discusión sobre un sistema provincial plantea la oportunidad de avanzar hacia criterios comunes de protección y promover una mayor conciencia sobre las obligaciones de quienes deciden incorporar una mascota a su hogar.

Por el momento, la creación del Sistema Provincial de Tutela Responsable para Animales de Compañía se encuentra en debate legislativo, por lo que no constituye una normativa vigente.

Su eventual implementación dependerá del avance del proyecto en la Legislatura y de las disposiciones que finalmente sean aprobadas.