El Gobierno oficializó la creación de Enlace Estudiantil, un programa destinado a vincular la formación educativa con el ámbito laboral. La propuesta permitirá que estudiantes realicen prácticas en empresas e instituciones de la provincia, con el propósito de adquirir experiencia y desarrollar herramientas que faciliten su futura inserción en el mercado de trabajo.

La iniciativa funcionará bajo la órbita de la Subsecretaría de Empleo y Capacitación del Ministerio de Producción, en articulación con la Dirección General de Escuelas (DGE). Las prácticas podrán realizarse de manera presencial o mixta y tendrán una duración máxima de tres meses, con una carga horaria de ocho horas semanales. Además, la normativa establece la asignación de un incentivo económico mensual para estudiantes en situación de vulnerabilidad, mientras que las empresas podrán acceder a compensaciones para cubrir parte de los gastos de capacitación y supervisión.

La DGE tendrá a su cargo la supervisión de las experiencias formativas, la certificación de su calidad y la designación de tutores para acompañar pedagógicamente a los participantes. Por otra parte, se creará el Registro Provincial de Empresas Colaboradoras, al que deberán inscribirse los empleadores interesados. Para formar parte del programa, no podrán registrar sanciones en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL). Aquellas empresas que incumplan los acuerdos podrán ser suspendidas y excluidas del registro por un período de seis meses.

La Ley 9734 fue sancionada por la Legislatura provincial el 29 de septiembre y publicada en el Boletín Oficial este martes 24 de noviembre. Sin embargo, su implementación quedará sujeta a la reglamentación del Poder Ejecutivo, que deberá establecer las condiciones específicas de participación, los mecanismos de funcionamiento y los montos de los beneficios económicos.