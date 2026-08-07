Mendoza Coopera 2026: cooperativas y organizaciones se reunieron para fortalecer el sector

La Nave Cultural fue sede de la apertura de Mendoza Coopera 2026, una jornada que reunió a cooperativas, organizaciones, instituciones y representantes del Estado para intercambiar experiencias y analizar herramientas que permitan fortalecer el desarrollo del sector.

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, participó de la apertura junto a la vicegobernadora Hebe Casado y autoridades provinciales y municipales vinculadas al desarrollo económico, el empleo y el cooperativismo.

Foto: cortesía Prensa Ciudad de Mendoza

Durante la jornada se plantearon distintas propuestas destinadas a generar espacios de intercambio y articulación entre quienes forman parte del movimiento cooperativo. La iniciativa también apunta a impulsar proyectos, compartir experiencias y acercar nuevas herramientas para el crecimiento de las organizaciones.

Además de Suarez y Casado, participaron la directora de Emprendedores y Cooperativas del Ministerio de Producción, Andrea Nallim; la subsecretaria de Empleo y Capacitación, Emilce Vega; y la secretaria de Desarrollo Económico y Turismo de la Ciudad, Yamila Meljim.