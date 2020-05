“El Azufre” será un centro de ski modelo en el mundo: por ser autosustentable, ya que contará con energías renovables para su funcionamiento y por el tipo de nieve, oro en polvo para los amantes de los deportes de invierno.

Desde hace 10 años que el equipo que lleva adelante el proyecto estudia los suelos, clima, temperatura, nevadas y vientos junto a expertos en la materia, incluídos especialistas del Conicet.

El sitio asegura 5 meses de nieve seca de gran calidad, con aproximadamente 2 metros de nieve en su base. El Azufre tendrá una ubicación privilegiada ya que se encuentra en el corazón de Los Andes, “los centros de esquí quedaron mal ubicados con el avance del calentamiento global”, explica Alejandro Spinello uno de los socios fundadores del visionario proyecto junto a Daniel Nofal y José Beccar.

“El proyecto no utilizará red de alta tensión, los servicios del lugar funcionaran 100% con energías renovables”, explica Alejandro Spinello.

Especialistas en energía solar se encargaron de estudiar las curvas de nivel de las 4 estaciones, ellos aconsejaron incluir en los meses de menor exposición solar (invierno), energía eólica, geotérmica y microhidroeléctrica. La energía de base será la geotérmica, la cual se obtiene a partir del aprovechamiento del calor del interior de la tierra. Hay una búsqueda constante de soluciones sustentables, “todo cambia muy rápido, hay nuevos avances que ofrecen grandes beneficios”, aclara Spinello.

Un lugar de película

El sitio fue descubierto de casualidad. Alejandro relata que un invierno llegó a Mendoza una producción internacional a filmar una película de nieve. La locación inicial para el rodaje era Las Leñas, lamentablemente en ese momento no había nieve suficiente, por eso tuvieron que sobrevolar la montaña en helicóptero en búsqueda de mejores condiciones. “Ahí encontramos El Azufre”, cuenta Spinello.

Este sitio está 2.400 metros sobre el nivel del mar. Se accede a través de la Ruta Provincial 226, conocida como la ruta olvidada. Es un camino de tierra (87 kilómetros) muy amigable y con hermosos paisajes, proyectan pavimentarlo a futuro. Esta ruta se convierte en el Paso Vergara para llegar a Chile y se ubica al pie del Volcán Peteroa.

Se habla de un cambio de paradigma de la nieve en Sudamérica. El Azufre promete ser la estación de invierno más grande del Cono Sur y un nuevo polo turístico en Mendoza. El desarrollo del Master Plan estuvo a cargo de MontainWorks, una de las empresas líderes en el diseño de estaciones invernales.

El centro de esquí contará con más de 13 mil hectáreas donde se construirá el pueblo con hoteles que brindarán el servicio ski in/ski out, medios de elevación con la última tecnología y el fuera de pista más grande del mundo. El emprendimiento además tendrá una pista de ski de travesía al pie del Volcán Peteroa, la cual finalizará en piletas de aguas termales.

“Aún no está decidido quién operará los hoteles y demás hospedajes del centro”, informa Spinello y agrega “tenemos una ronda con inversores norteamericanos prevista”.

En el Master Plan se proyectan casas privadas, village, condominios, hoteles y los conocidos ranchos: casonas con terrenos grandes en el sector de randoné y fuera de pista.

Sustentabilidad a flor de piel

Este centro de esquí 100% sustentable será el lugar ideal para aquellos amantes de la nieve y de los destinos turísticos ecofriendly. No sólo por el uso de energías renovables sino que además, porque en El Azufre no se venderán productos descartables de un sólo uso, “queremos transmitir que ser sustentable no es ser menos lujoso, se puede ofrecer un servicio de lujo y consciente a la vez”, expresa Alejandro.

En la planificación se suma la idea de plantar en la zona más de 1 millón de árboles, el objetivo es disminuir la huella de carbono y el impacto que genera el traslado hacia el lugar (viaje en avión, ómnibus o auto).

Un proyecto que ilusiona a muchos, por sus paisajes, calidad de nieve, nivel de servicios, pero por sobre todo por su misión, preservar el lugar para las generaciones futuras, manteniendo el ecosistema de alta montaña cuidado y buscando todas las alternativas que estén al alcance para lograrlo.