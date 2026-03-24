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24 DE MARZO

Mendoza conmemora el Día de la Memoria: el cronograma de actividades por el 50° aniversario del golpe de Estado

La agenda de este martes tendrá concentración y movilización en Ciudad desde las 18. Las actividades comenzaron este lunes con una vigilia en el Espacio de Memoria ex-D2.

Este martes 24 de marzo, en el marco del 50° aniversario del golpe de Estado de 1976, en Mendoza se conmemorará el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia con una agenda cargada, que incluye una concentración y posterior marcha en Ciudad.

La movilización, impulsada por organismos de derechos humanos, comenzará a las 18 en la intersección de San Martín y Garibaldi y reunirá a familiares de víctimas, organizaciones sociales, gremiales y políticas.

En paralelo, también se anunciaron actividades para los próximos días. En ese marco, desde el Área de Derechos Humanos de la UNC señalaron que el 25 de marzo habrá actividades de reflexión, en Ciencias Económicas y la proyección de un corto fotográfico en Ciencias Políticas.

Además, el Gobierno provincial realizará propuestas conjuntas con la Universidad Nacional de Cuyo, cuyo acto central está previsto para el jueves 26 a las 10 en la Biblioteca Central.

Cabe resaltar que las actividades comenzaron el lunes a las 19 con una vigilia en el Espacio de Memoria ex-D2, ubicado en avenida Belgrano 179 de Ciudad. La convocatoria incluyó intervenciones temáticas y presentaciones artísticas bajo el lema “Memoria y Resistencia”, además de un pañuelazo y una colecta de mantas y alimentos. La jornada se extendió hasta las 23 y formó parte de la Agenda de la Memoria 2026, elaborada de manera colectiva por distintos organismos, entre los que se encuentran organizaciones sociales, políticas, gremiales y culturales de Mendoza.

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