Mendoza congeló su índice de inflación y espera una definición del Indec tras el freno al nuevo IPC

La Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) confirmó que Mendoza no modificará, por ahora, la forma de medir la inflación y continuará publicando el mismo índice que venía difundiendo hasta que el Indec defina oficialmente un nuevo esquema a nivel nacional.

Desde el organismo provincial explicaron que la provincia seguirá trabajando en coordinación con el Indec, sin avanzar en cambios unilaterales que puedan generar confusión o falta de comparabilidad en los datos. En ese sentido, ratificaron que no se actualizarán los parámetros actuales mientras Nación no avance con la nueva metodología.

La definición se conoció luego de la salida de Marco Lavagna de la conducción del Indec, una decisión que se dio en medio de la polémica por la postergación del nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC), atribuida a la administración del presidente Javier Milei.

Según detallaron desde la DEIE, el objetivo de fondo es avanzar en la construcción de una nueva canasta de bienes y servicios bajo criterios unificados, que permita evitar distorsiones y garantizar indicadores comparables en todo el país. “La Provincia prioriza la unificación de criterios para evitar confusiones en la ciudadanía y asegurar datos consistentes”, señalaron oficialmente.

En ese marco, Mendoza dejó en claro que no aplicará cambios propios en la medición de la inflación mientras el Indec no defina el nuevo esquema y los plazos de implementación a nivel nacional.

En paralelo, en los márgenes de la salida de Lavagna trascendió que uno de los puntos de mayor peso fue el impacto que tendría el nuevo IPC en el índice general. La actualización metodológica implicaría darle mayor ponderación a los aumentos en tarifas de servicios públicos, ya anunciados por el Gobierno nacional.

Ese cambio podría derivar en un nivel de inflación más alto que el actual, un dato sensible en el plano político, especialmente en un contexto en el que el Ejecutivo nacional busca sostener el relato de una desaceleración inflacionaria.