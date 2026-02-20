Mendoza completa bajo alerta amarilla por tormentas intensas y granizo

Una alerta amarilla por tormentas se encuentra vigente para este viernes y el sábado en casi todo el territorio mendocino. De acuerdo al pronóstico, las precipitaciones podrían ser intensas por momentos y estar acompañadas por fuertes ráfagas, actividad eléctrica y posible caída de granizo.

La inestabilidad comenzará entre las 16 y las 18 en el sector oeste de la provincia y avanzará progresivamente hacia el este, abarcando distintas zonas a lo largo de la jornada. El período más crítico se espera desde la tarde del viernes y podría extenderse durante el sábado, según detalló.

La alerta amarilla implica la probabilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes. En este caso, se prevén tormentas de variada intensidad, con abundante caída de agua en cortos lapsos de tiempo, ráfagas fuertes y actividad eléctrica frecuente. No se descarta la caída de granizo en algunos sectores.

La única zona exceptuada de la alerta es la cordillera mendocina, donde podría registrarse nubosidad y algunas lluvias aisladas, aunque sin riesgos significativos.

En cuanto a las condiciones previstas, la máxima para este viernes rondará los 26 grados. Para el sábado se anticipa un escenario similar, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y los 26 grados, manteniéndose la probabilidad de tormentas.

Según la especialista, el fenómeno responde al ingreso de un sistema en altura ubicado frente a las costas chilenas que, al desplazarse hacia el este y cruzar la cordillera, se combina con la humedad y el calor acumulados durante la semana, favoreciendo el desarrollo de tormentas de mayor intensidad.

Para el domingo se prevé una mejora en las condiciones del tiempo y no se esperan precipitaciones en la provincia.