Mendoza comenzó a vibrar con la Fiesta de la Cerveza

Una nueva edición de la Pre Cerveza se realizó este martes, en medio de un intenso viento y cortes de luz.

El 5, 6 y 7 de diciembre se realizará el Volumen 18 de la Fiesta Provincial de la Cerveza y este martes se anticipó el evento con la Pre-Cerveza.

La propuesta, que a pesar del intenso viento y los reiterados cortes de luz, no dejó a nadie sin disfrutar, sirvió como antesala de la próxima edición del festival cervecero más grande del oeste argentino y, así, el Hipódromo de Mendoza comenzó a vibrar.

El intendente Diego Costarelli encabezó la iniciativa y dio detalles de todo lo que ocurrirá en la Fiesta Provincial de la Cerveza.

«Es una fiesta que viene en constante crecimiento y eso habla a las claras del avance de la marca año tras año», aseguró el jefe comunal.

Costarelli resaltó que, en esta ocasión, se dispondrá de un escenario más grande. «Es un evento cultural muy importante. Se generan más de 920 puestos de trabajo de manera directa e indirecta«, expresó.

Por otro lado, destacó que más del 20% de las entradas han sido adquiridas por visitantes de fuera de la provincia. «Es un aporte al turismo de Mendoza», mencionó.

La comuna se prepara así para recibir al festival que, desde hace más de una década, reúne a artistas locales, nacionales e internacionales de gran convocatoria.

El line up completo de la Fiesta Provincial de la Cerveza

El viernes 5 abrirá con ritmo y baile. Entonces, Damas Gratis, ícono de la cumbia villera liderado por Pablo Lescano, encabezará la primera jornada. También estarán La Banda de Carlitos (LBC) y Eugenia Quevedo, con toda la energía del cuarteto cordobés.

Mientras que el sábado 6 será territorio del rock, con Ciro y Los Persas, Piti Fernández y La Franela. Así, himnos, guitarras y actitud marcarán una noche poderosa donde convivirán clásicos y nuevas fusiones.

Finalmente, el domingo 7 llegará el gran cierre. Cazzu, referente del trap y lo urbano, compartirá escenario con los mexicanos de Molotov y La K’onga. Además, se sumará a esta gran fiesta DJ Mami con una despedida explosiva y a puro baile.

Junto a esto, doce bandas locales participarán del festival luego de haber sido seleccionadas a través del Concurso Marciano Cantero.

ETIQUETAS:

Godoy CruzHipódromo de MendozaFiesta de la Cerveza

