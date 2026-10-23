Mendoza cobrará 67 millones de dólares del seguro para reparar el complejo Los Nihuiles

Luego de un extenso proceso de negociación con la aseguradora, el Gobierno logró destrabar el cobro indemnizatorio por los daños ocasionados por el temporal de principios de 2025 en el complejo Los Nihuiles.

A través del Decreto 2052, oficializado en el Boletín Oficial, se ratificó el convenio marco que inyectará cerca de 67 millones de dólares para las obras de reconstrucción en San Rafael, según señala diario El Sol.

Los fondos serán canalizados directamente a Hidroelectricidad Mendocina S.A. (HEMSA), la firma pública creada para administrar transitoriamente la infraestructura. Por disposición del Ejecutivo provincial, este capital tendrá asignación específica e intocable: deberá destinares exclusivamente a la reparación, reacondicionamiento y recuperación operativa de las plantas afectadas.

El entendimiento selló la firma de cinco actores clave: la Provincia, la operadora saliente (HINISA), la transitoria HEMSA y las dos compañías aseguradoras a cargo de la póliza de riesgo operativo. Nación Seguros cubrió el 92,5% de la liquidación, mientras que el 7,5% restante correspondió a La Meridional.

El pacto permite cerrar un capítulo de incertidumbre institucional que venía siendo monitoreado de cerca por la Fiscalía de Estado. El organismo conducido por Fernando Simón había solicitado garantías e informes precisos sobre los términos del desembolso antes de dar luz verde a la transacción.

El origen del conflicto se remonta al 11 de enero de 2025, cuando un fuerte fenómeno climático afectó la zona del Cañón del Atuel, El Nihuil y Valle Grande. La masa de agua y barro anegó por completo las instalaciones y las salas de máquinas, obligando al apagado inmediato de las centrales Nihuil II y Nihuil III y generando millonarios destrozos técnicos.

La resolución financiera llega en medio del proceso para privatizar nuevamente la operación del complejo por los próximos 30 años. Tras expirar la concesión histórica otorgada en 1994, Mendoza y la Nación lanzaron una licitación pública nacional e internacional.

El esquema prevé la venta de la totalidad de las acciones de HEMSA al nuevo adjudicatario, quien además asumirá la responsabilidad de culminar las obras de reparación pendientes. Mientras se define el concurso internacional —proceso que requiere aprobación legislativa y ha generado debate en los bloques opositores—, la empresa estatal mantendrá el control provisorio de las cuatro centrales de San Rafael hasta finales de 2026 o hasta el traspaso definitivo al nuevo operador.

Con una potencia instalada cercana a los 290 MW, el sistema Los Nihuiles no solo realiza un aporte crítico al Sistema Argentino de Interconexión (SADI), sino que resulta indispensable para la estabilidad del suministro eléctrico en todo el sur mendocino.