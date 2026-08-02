Mendoza cerró unas vacaciones de invierno entre los destinos más elegidos del país

Las vacaciones de invierno 2026 finalizaron con un balance dispar en la Argentina, marcado por las condiciones climáticas, la situación económica y el desarrollo del Mundial de fútbol. En ese contexto, Mendoza se posicionó entre los destinos con mejor desempeño turístico del país, impulsada por su combinación de paisajes de montaña, gastronomía, cultura y propuestas enoturísticas.

De acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), 4,6 millones de personas viajaron durante el receso, un 5,9% más que en el invierno pasado. En Mendoza, la temporada tomó impulso con la llegada de las intensas nevadas durante la segunda quincena de julio, lo que favoreció la actividad en Malargüe y otros destinos cordilleranos, que se ubicaron entre los más elegidos junto con Bariloche, Ushuaia y San Martín de los Andes.

Además del turismo de nieve, la provincia mantuvo un movimiento sostenido de visitantes en ciudades, bodegas y circuitos gastronómicos, favorecido también por una importante llegada de turistas extranjeros. Según los datos difundidos, alrededor de 400.000 visitantes del exterior ingresaron al país durante el receso, ayudando a compensar la menor capacidad de consumo del turismo interno y el aumento de argentinos que eligieron viajar al exterior.

Si bien el gasto promedio diario por turista fue de $115.115, un 5,6% menos en términos reales que en 2025, el impacto económico total de las vacaciones de invierno alcanzó los $2,12 billones, con un crecimiento real del 2,5% respecto al año anterior. El balance dejó señales positivas para Mendoza y la región de Cuyo, que continúan recuperando terreno tras la caída registrada en la temporada previa.