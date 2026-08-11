Mendoza celebró que Nación cobre la atención médica a extranjeros: “Aquí funcionó”

El Gobierno de Mendoza celebró la decisión de Nación de avanzar con el cobro de la atención sanitaria a extranjeros no residentes en hospitales públicos, una política que tiene como uno de sus principales antecedentes el sistema que la provincia implementó al comienzo de la actual gestión.

El ministro de Salud mendocino, Rodolfo Montero, destacó que Mendoza fue una de las primeras jurisdicciones del país, junto con Salta, en establecer un mecanismo destinado a recuperar los costos de determinadas prestaciones brindadas a personas extranjeras que no tienen residencia en Argentina.

“Celebramos la decisión de Nación de reglamentar el cobro a extranjeros no residentes en hospitales públicos. En Mendoza fuimos pioneros cuando impulsamos por ley la creación del Reforsal al inicio de la gestión”, sostuvo Montero.

El funcionario remarcó además cuál fue el objetivo que impulsó a la provincia a modificar el esquema de atención.

“No es una medida recaudatoria ni que limita el acceso al sistema, busca poner fin al turismo sanitario gratuito que se sostiene con el esfuerzo y el dinero de los mendocinos”, señaló.

Celebramos la decisión de Nación de reglamentar el cobro a extranjeros no residentes en hospitales públicos.



En Mendoza fuimos pioneros cuando impulsamos por ley la creación del Reforsal al inicio de la gestión.https://t.co/GGLhfgsEew — Rodolfo Montero (@RodoMontero83) August 11, 2026

Mendoza, uno de los antecedentes del sistema nacional

Mendoza se convirtió en una de las provincias precursoras en establecer regulaciones para arancelar consultas y tratamientos programados de extranjeros no residentes, con la intención de recuperar los gastos generados por esas prestaciones.

El mecanismo contempla que el costo pueda ser afrontado mediante seguros o coberturas internacionales y, cuando corresponda, directamente por el paciente.

La premisa detrás del modelo mendocino fue preservar los recursos del sistema público de salud provincial y evitar que prestaciones financiadas con fondos públicos sean utilizadas gratuitamente por personas que llegan al país específicamente para realizar tratamientos médicos.

La experiencia desarrollada en Mendoza, al igual que la de Salta, quedó así como uno de los antecedentes provinciales de la política que ahora impulsa el Gobierno nacional.

“Aquí funcionó”

Montero aseguró que la aplicación del sistema produjo cambios concretos en la cantidad de extranjeros no residentes que llegan a los establecimientos sanitarios mendocinos para atenderse.

“Aquí funcionó. Ya vienen muy pocos extranjeros a atenderse en la provincia. Y los que vienen, no usan nuestros recursos”, afirmó el ministro.

En Mendoza, el esquema se instrumentó a partir de la creación del Ente de Recuperación de Fondos para el Fortalecimiento del Sistema de Salud (Reforsal), una herramienta destinada a mejorar el recupero de los costos de prestaciones realizadas por el sistema público cuando existe un tercero obligado a pagarlas.

Desde el Ejecutivo provincial insisten en que el objetivo no es restringir la atención sanitaria, sino establecer quién debe afrontar el costo cuando se trata de extranjeros que no residen en el país y cuentan con seguros, coberturas o capacidad para pagar las prestaciones.

Con la reglamentación nacional, una política que Mendoza comenzó a aplicar de manera anticipada pasa ahora a formar parte de un esquema impulsado desde Nación, algo que el Gobierno provincial considera una ratificación del camino iniciado en la provincia.