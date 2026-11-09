Mendoza celebró el vino en las calles: miles de personas disfrutaron de una nueva edición de Vino a la Ciudad

La calle Sarmiento fue escenario de una nueva edición de Vino a la Ciudad, una propuesta que reunió a miles de personas el sábado 7 de noviembre y convirtió a uno de los principales corredores gastronómicos de la capital mendocina en un espacio de encuentro alrededor del vino, la música y la gastronomía.

Desde el mediodía hasta la medianoche, vecinos y turistas recorrieron el paseo peatonal y disfrutaron de las propuestas de más de 40 bodegas mendocinas, cuatro vinerías y 15 locales gastronómicos. La jornada también contó con intervenciones artísticas, espectáculos musicales y actividades para el público.

Foto: cortesía Prensa Ciudad de Mendoza

La secretaria de Desarrollo Económico y Turismo, Yamila Meljim, destacó que el encuentro representó la peatonalización número 16 impulsada por el municipio. Según los datos compartidos, las 15 experiencias anteriores acumularon ventas y consumos por $3.318 millones y alrededor de 371.000 asistentes, con la participación directa de unos 300 comercios, emprendedores y pymes.

En cuanto a la distribución territorial de estas iniciativas, seis se realizaron en avenida Arístides Villanueva, cinco en calle Sarmiento, dos en Pedro Molina con el Boulevard del Café, una en calle Mitre y otra en el Parque Cívico.

Foto: cortesía Prensa Ciudad de Mendoza

Uno de los principales atractivos del encuentro fue la presencia de bodegas mendocinas, distribuidas en tres sectores de calle Sarmiento: 20 entre Belgrano y avenida Perú, 10 entre avenida Perú y 25 de Mayo y otras 10 entre 25 de Mayo y Chile.

Entre las bodegas participantes estuvieron Atilio Avena, Bodega Bombal, Dante Robino, Domaine Bousquet, El Enemigo, Familia Furlán, Familia Rubino, Santa Julia, Tierras Altas, Durigutti Family Winemakers, Zingaretti Wines y Mi Terruño, entre otras.