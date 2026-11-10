Mendoza celebrará la Semana de la Educación Técnico Profesional con encuentros en cuatro regiones

Mendoza se prepara para celebrar la Semana de la Educación Técnico Profesional con una serie de encuentros abiertos a toda la comunidad. Las actividades se realizarán entre el 16 y el 20 de noviembre en distintos puntos de la provincia, en el marco del Día de la Educación Técnica.

La iniciativa es organizada por la Dirección de Educación Técnica y Trabajo, dependiente de la Dirección General de Escuelas (DGE), y busca reconocer el trabajo que realizan las escuelas técnicas, sus estudiantes y docentes. Además, apunta a fortalecer el vínculo entre las instituciones educativas, las familias y el sector productivo.

Durante las jornadas se compartirán experiencias y se pondrán en valor las capacidades de esta modalidad educativa, que cumple un papel importante en la formación de futuros profesionales y en el desarrollo económico y social de Mendoza.

La convocatoria está dirigida a estudiantes, docentes, equipos directivos, familias, empresas, instituciones y a todos los interesados en conocer más sobre la educación técnica en la provincia.

Foto: cortesía Prensa Gobierno de Mendoza

Dónde y cuándo serán las actividades

La programación contempla cuatro encuentros regionales, distribuidos en diferentes departamentos mendocinos:

Región Norte: lunes 16 de noviembre, de 9 a 12, en el Espacio Cultural Julio Le Parc, ubicado en Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén.

Región Sur: martes 17 de noviembre, de 9.30 a 12.30, en el Centro de Congresos, ubicado en Tirasso 1025, San Rafael.

Valle de Uco: jueves 19 de noviembre, de 9 a 12, en la Escuela 4-122 Secundino Gómez, en la intersección de Secundino Gómez y doctor Ernesto Mathons, Tupungato.

Región Este: viernes 20 de noviembre, de 18 a 21, en el Polideportivo de La Colonia, ubicado en Neuquén y La Colonia, Junín.

La Semana de la Educación Técnico Profesional también busca destacar la importancia de una formación que combina conocimientos científicos y tecnológicos con experiencias prácticas y el desarrollo de habilidades específicas. En este sentido, los encuentros serán una oportunidad para acercar a las escuelas con las empresas, las familias y distintas instituciones, generar espacios de intercambio y promover nuevas posibilidades de articulación.