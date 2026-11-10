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EDUCACIÓN

Mendoza celebrará la Semana de la Educación Técnico Profesional con encuentros en cuatro regiones

La propuesta se desarrollará del 16 al 20 de noviembre e incluirá actividades abiertas a estudiantes, docentes, familias, empresas e instituciones.

Mendoza se prepara para celebrar la Semana de la Educación Técnico Profesional con una serie de encuentros abiertos a toda la comunidad. Las actividades se realizarán entre el 16 y el 20 de noviembre en distintos puntos de la provincia, en el marco del Día de la Educación Técnica.

La iniciativa es organizada por la Dirección de Educación Técnica y Trabajo, dependiente de la Dirección General de Escuelas (DGE), y busca reconocer el trabajo que realizan las escuelas técnicas, sus estudiantes y docentes. Además, apunta a fortalecer el vínculo entre las instituciones educativas, las familias y el sector productivo.

Durante las jornadas se compartirán experiencias y se pondrán en valor las capacidades de esta modalidad educativa, que cumple un papel importante en la formación de futuros profesionales y en el desarrollo económico y social de Mendoza.

La convocatoria está dirigida a estudiantes, docentes, equipos directivos, familias, empresas, instituciones y a todos los interesados en conocer más sobre la educación técnica en la provincia.

Foto: cortesía Prensa Gobierno de Mendoza

Dónde y cuándo serán las actividades

La programación contempla cuatro encuentros regionales, distribuidos en diferentes departamentos mendocinos:

  • Región Norte: lunes 16 de noviembre, de 9 a 12, en el Espacio Cultural Julio Le Parc, ubicado en Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén.
  • Región Sur: martes 17 de noviembre, de 9.30 a 12.30, en el Centro de Congresos, ubicado en Tirasso 1025, San Rafael.
  • Valle de Uco: jueves 19 de noviembre, de 9 a 12, en la Escuela 4-122 Secundino Gómez, en la intersección de Secundino Gómez y doctor Ernesto Mathons, Tupungato.
  • Región Este: viernes 20 de noviembre, de 18 a 21, en el Polideportivo de La Colonia, ubicado en Neuquén y La Colonia, Junín.

La Semana de la Educación Técnico Profesional también busca destacar la importancia de una formación que combina conocimientos científicos y tecnológicos con experiencias prácticas y el desarrollo de habilidades específicas. En este sentido, los encuentros serán una oportunidad para acercar a las escuelas con las empresas, las familias y distintas instituciones, generar espacios de intercambio y promover nuevas posibilidades de articulación.

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