Mendoza celebrará el Mes de Mayo con actividades culturales, peñas y propuestas patrióticas

La Ciudad de Mendoza presentó “Mi Patria en la Ciudad”, una agenda especial de actividades que se desarrollará durante todo mayo con el objetivo de celebrar las tradiciones argentinas y conmemorar el 216º aniversario de la Revolución de Mayo.

La propuesta reunirá espectáculos artísticos, recorridos históricos, experiencias gastronómicas y actividades culturales en distintos espacios emblemáticos de la capital mendocina, tanto para vecinos como para turistas.

Agenda:

Uno de los eventos centrales será “Brindemos por la Patria”, una experiencia que se realizará de miércoles a viernes al mediodía en la Sala del Vino de la Municipalidad. Allí, los asistentes podrán participar de degustaciones y disfrutar de visitas a la Terraza Mirador, uno de los puntos panorámicos más destacados de la Ciudad.

La programación continuará el 11 de mayo con una intervención artística por el Día del Himno Nacional Argentino en la Pérgola de la Peatonal Sarmiento. La actividad incluirá música y danza en vivo para quienes recorran el microcentro.

Además, habrá una edición especial de “Sabor a Ciudad”, un circuito que combinará patrimonio arquitectónico y gastronomía en sitios históricos como el Pasaje San Martín, el Edificio Gómez y el hotel Hyatt.

Dentro del cronograma también se destaca la presentación del libro Área histórica del sitio y casa de San Martín en la Ciudad de Mendoza. Casa natal de Merceditas, de Luis Caballero, que se realizará en el Museo Casa de San Martín con entrada gratuita.

Las actividades patrióticas incluirán además intervenciones culturales en el Pasaje San Martín con música en vivo, degustaciones y entrega de escarapelas, junto con una edición temática del tradicional Cementerio Nocturno dedicada a los “Patriotas”.

La agenda sumará también una “Noche de Peña en Ahijuna”, con folklore y gastronomía típica, mientras que el cierre llegará con una gran Mateada Patriótica en la Nave Cultural, donde habrá danzas tradicionales, música en vivo y comidas regionales.