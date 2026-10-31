Mendoza capacitará a estudiantes en educación financiera y acceso al mercado de capitales

La Dirección General de Escuelas (DGE), Impulsa Mendoza Sostenible y Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) firmaron un convenio para incorporar formación financiera y capacitación técnica en las escuelas y el sector productivo de Mendoza. La propuesta contempla prácticas profesionalizantes, contenidos sobre economía cotidiana y herramientas para acceder al mercado de capitales, con el objetivo de reducir la distancia entre la educación y las demandas del mundo laboral.

El acuerdo fue firmado por el ministro de Educación, Cultura e Infancias y director general de Escuelas, Tadeo García Zalazar; el CEO de Impulsa Mendoza, Sebastián Piña; y la responsable de Sustentabilidad de BYMA, Julieta Artal. También participó la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre. Para implementar las capacitaciones se utilizará la infraestructura del Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP), junto con los contenidos de BYMA Educa y el programa Impulsando el Conocimiento.

García Zalazar explicó que la iniciativa se vincula con el Plan Provincial de Alfabetización y Modernización de la Matemática, sobre el que se incorporaron contenidos de educación financiera con el aval del Banco Central. El funcionario destacó que los conocimientos matemáticos son fundamentales para comprender conceptos como las tasas de interés, los créditos y los indicadores económicos. Además, señaló que la propuesta también alcanzará a docentes y familias, que podrán adquirir herramientas para operar con identidad digital, evaluar alternativas de financiamiento y conocer opciones de inversión.

Por su parte, Julieta Artal remarcó la importancia de que las pequeñas y medianas empresas puedan acceder a conocimientos que les permitan competir en mejores condiciones dentro del mercado financiero. La capacitación buscará facilitar el acceso de emprendimientos y proveedores locales a herramientas de financiamiento, mientras que Piña destacó que permitirá impulsar proyectos jóvenes con posibilidades concretas de desarrollo. En tanto, Jimena Latorre sostuvo que una mayor formación financiera desde edades tempranas puede contribuir al fortalecimiento de la economía y a la generación de empleo de calidad.